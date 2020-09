Na prorrogação, Miami Heat vence os Celtics e larga na frente na final do Leste

Foi sofrido, mas o Miami Heat conseguiu vencer o Boston Celtics nesta terça-feira pelo jogo 1 da final da Conferência Leste da NBA. O time da Flórida precisou contar com lances individuais decisivos de Jimmy Butler e Bam Adebayo para derrotar os rivais por 117 a 114, em partida realizada na 'bolha' da NBA, na Disney, em Orlando.

O time de Boston chegou a construir boas vantagens logo no início de jogo e também na parcial final, a qual chegou a liderar por 85 a 71. Entretanto, a diferença foi caindo aos poucos até que Butler converteu uma bola de três da zona morta restando apenas 22 segundos para o fim, colocando o Heat à frente por 106 a 105.

Foi então que Jayson Tatum foi para a linha dos lances livres e empatou o placar. O ala-pivô de Boston ainda tentou um arremesso de misericórdia com sete segundos no relógio, mas a bola ficou curta e as duas equipes acabaram indo para a prorrogação.

O tempo extra foi de "trocação", com as duas equipes assumindo a liderança vez ou outra. Kemba Walker colocou os Celtics à frente por 114 a 113 com 23,6 segundos para o fim. No ataque seguinte, restando apenas 12 segundos, Butler fez uma jogada de dois pontos mais o arremesso de bonificação que recolocou Miami à frente, com 116 pontos.

Mas o lance que sacramentou o duelo veio de Bam Adebayo, que deu um toco impressionante em Jayson Tatum e decretou o resultado final. O pivô ainda foi para a linha dos lances livres converter um deles a 2,5 segundos para o fim.

Apesar das jogadas decisivas terem sido de seus colegas, foi Goran Dragic quem foi o cestinha do Miami Heat, com 29 pontos e sete rebotes. Jae Crowder também teve boa participação com 22 pontos. Jimmy Butler acabou o duelo com 20 pontos, enquanto Bam Adebayo anotou 18 pontos e nove assistências. O calouro Tyler Herro ficou perto de um "triple-double", com seus 12 pontos, 11 rebotes e nove assistências.

Pelo Boston Celtics, Jayson Tatum foi o grande destaque, com 30 pontos e 14 rebotes, enquanto Marcus Smart fez mais uma partida consistente, com 26 pontos. Kemba Walker ajudou com 19 e Jaylen Brown contribuiu com 17. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 20h (horário de Brasília).