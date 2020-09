Na estreia de Mano Menezes, Bahia perde para o Atlético-GO com gol de goleiro

O Atlético foi aos 12 pontos, na zona intermediária da tabela - (Foto: Arte/Estadão)

Na estreia do técnico Mano Menezes, o Bahia não conseguiu conter o Atlético-GO e foi derrotado por 1 a 0, neste domingo, no estádio Pituaçu, em Salvador (BA). O único gol da partida foi marcado pelo goleiro Jean, em rebote de cobrança de falta. O atleta, cabe destacar, é cria da base dos donos da casa e anotou o primeiro gol na curta carreira.

Com o resultado, o Bahia fica com apenas nove pontos e depende de outros resultados para não entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. O Atlético foi aos 12 pontos, na zona intermediária da tabela.

Mesmo atuando longe de casa, o Atlético-GO dominou as ações diante do Bahia no primeiro tempo, criando diversas oportunidades e sendo pouco ameaçado. Logo aos 13 minutos, após bola alçada, Renato Kayzer subiu mais que a marcação e desviou por cima do travessão.

Já aos 28, Nicolas soltou a bomba de longe e tirou tinta da trave direita. Pouco depois, aos 35, Janderson fez linda jogada individual dentro da área e chegou até a driblar o goleiro Douglas Friedrich. A finalização, porém, saiu fraca. Assim, Juninho afastou o perigo.

Aos 39, porém, não teve jeito. O goleiro Jean se arriscou em cobrança de falta e acertou a barreira. No rebote, pegou firme de perna esquerda e mandou para o fundo das redes. Aos 46, Nicolas ainda exigiu grande intervenção do arqueiro tricolor em infração da intermediária.

A etapa final retornou com o Bahia tentando pressionar a saída de bola do Atlético-GO, que não conseguia puxar bons contra-ataques. Sem um cenário positivo, Mano Menezes promoveu a entrada de Rossi e Daniel, aos 11 minutos.

E parecia que o confronto poderia tomar um novo rumo. Isso porque, logo na sequência, o ex-atacante do Vasco fez boa jogada e colocou a bola na área. João Victor, porém, apareceu para afastar o perigo da área de defesa rubro-negra.

Os donos da casa até conseguiram balançar as redes. Após cobrança de falta da intermediária esquerda de ataque, Juninho apareceu livre dentro da área e marcou. No entanto, a arbitragem assinalou, corretamente, impedimento do defensor. Marco Antônio, nos instantes finais da partida, criou dois bons momentos e quase deixou tudo igual para os mandantes.

Na próxima quarta-feira o Bahia vai à Neo Química Arena, em São Paulo, enfrentar o Corinthians, às 21h30. Já no sábado (19), o Atlético-GO recebe o Atlético-MG, no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia (GO), às 21h.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 0 x 1 ATLÉTICO-GO

BAHIA - Douglas; Nino Paraíba (Edson), Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Jadson (Daniel) e Ronaldo; Rodriguinho (Marco Antônio); Élber, Gilberto (Saldanha) e Clayson (Rossi). Técnico: Mano Menezes.

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu, Éder, João Victor e Nicolas (Gilvan); Edson e Oliveira; Janderson (Everton Felipe), Chico (Matheus Vargas) e Gustavo Ferrareis (Hyuri); Renato Kayzer (Matheuzinho). Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Jean, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Daniel (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Juninho (Bahia).

ÁRBITRO - Vinícius Gomes do Amaral (RS).

PÚBLICO E RENDA - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).