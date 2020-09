Murray ofusca LeBron e Nuggets vencem Lakers em final do Oeste na NBA

No terceiro e melhor jogo da final da Conferência Oeste até agora, o Denver Nuggets reagiu na disputa contra o Los Angeles Lakers e venceu a primeira na noite desta terça-feira, diminuindo a vantagem dos favoritos nos playoffs da NBA. Jogando em Orlando, o time de Denver levou a melhor pelo placar de 114 a 106. Os Lakers lideram a série por 2 a 1.

Com o triunfo, os Nuggets evitaram situação complicada na decisão do Oeste. Em caso de nova derrota, veriam os Lakers abrir 3 a 0 na série melhor de sete jogos. E uma desvantagem desta nunca foi revertida na história dos playoffs da NBA.

Destaque dos Nuggets nos duelos anteriores dos playoffs, Jamal Murray voltou a brilhar nesta noite. Tanto que chegou a ofuscar LeBron James durante boa parte do jogo. Autor de linda cesta de três pontos nos segundos finais da partida, Murray terminou o duelo com 28 pontos, oito rebotes e 12 assistências, cravando mais um "double-double".

Foi o cestinha da sua equipe. Mas não esteve sozinho. Coletivamente, o Denver funcionou melhor que a equipe da Califórnia. Jerami Grant contribuiu com 26 pontos, Nikola Jokic registrou um "double-double" de 22 pontos e dez rebotes. Até o reserva Monte Morris chegou aos dois dígitos, ao anotar 14 pontos.

Do outro lado, LeBron não decepcionou. Terminou o jogo com um "triple-double", com seus 30 pontos, dez rebotes e 11 assistências. Anthony Davis ajudou com 27 pontos. Mas a dupla praticamente brilhou sozinha nesta terça. LeBron não aguentou o ritmo no terceiro quarto e, ao cair de rendimento, levou a equipe junto.

O terceiro quarto foi o pior momento dos Lakers na partida. Com um "apagão", viu os Nuggets abrirem boa vantagem. No último período, a equipe de Los Angeles esboçou boa reação, principalmente em razão da eficiência de sua defesa, e a desvantagem, que chegou a ser de 20 pontos, caiu para apenas três.

O Denver, então, se segurou como pôde, manteve a concentração e viu Murray liderar a equipe nos minutos finais. Sem se abalar com a reação dos favoritos, os Nuggets confirmaram a vitória.

O jogo quatro do confronto está marcado para esta quinta-feira, às 22 horas.