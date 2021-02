Multicampeão Anderson Águia abrirá 2ª etapa do Torneio de Futevôlei Pantanal Open

Anderson Águia é um atleta profissionaL de futevôlei e um dos melhores do país no esporte. - (Foto: Divulgação)

Com a participação do atleta profissional Anderson Águia, multicampeão brasileiro e mundial de futevôlei, a 2ª etapa do Torneio de Futevôlei Pantanal Open será realizada nos próximos dias 5, 6 e 7 de março na Pantanal Beach Sports, em Campo Grande (MS). De acordo com a equipe organizadora Pantanal Beach Sports, o evento vai obedecer todas as normas de biossegurança para evitar a contaminação por Covid-19, respeitando o distanciamento social e com limite de público.

Os organizadores informam ainda que a 1ª etapa foi no fim do mês de janeiro deste ano e bateu todas as expectativas, dando fôlego para as próximas etapas. A 1ª etapa foi um grande sucesso e, ao todo, serão 8 etapas neste ano de 2021, todas na Pantanal Beach Sports, que é o maior complexo de areia de Mato Grosso do Sul, com quatro quadras, bar, lanchonete, vestiários e estacionamento.

A presença de Anderson Águia vai abrilhantar ainda mais o torneio, pois ele é um atleta multicampeão brasileiro e mundial. Além disso, ele é dono do maior circuito de futevôlei do mundo que é o TAFC – Team Águia Futevôlei Cup. No Torneio de Futevôlei Pantanal Open, Anderson vai ministrar três clínicas durante o evento, sendo duas no dia 5 e uma no dia 6 de março. Os organizadores da competição completam que serão distribuídos prêmios em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados.

A Pantanal Beach Sports lembra ainda que o evento terá quatro categorias: mista, que é um homem e uma mulher; iniciante; intermediária, que é para atletas de diferentes níveis; e a livre, que qualquer um pode se inscrever e participar. Ao todo são 90 duplas de Campo Grande e de cidades do interior do Estado, sendo que serão três dias de evento reunindo um público diversificado, pois, além dos atletas, terá pessoas que também vão somente para contemplar os jogos dos amigos ou familiares.

Para Anderson Águia, será um prazer estar pela primeira vez em Campo Grande. "O Torneio de Futevôlei Pantanal Open será top demais. A Pantanal Beach Sports não fica devendo a nenhuma outra do Brasil. Então galera, estou chegando para realizar as clínicas de futevôlei nos dias 5 e 6 de março. E, no dia 7, vou prestigiar o torneio. Estarei aí com a nossa metodologia da Team Águia e conto com a presença e a participação de todos vocês. Um Forte abraço", finalizou.

Anderson Águia é seis vezes Campeão Brasileiro e quatro vezes Campeão Mundial de Futevôlei, além de ser o criador do maior evento da modalidade no mundo. As clínicas ministradas por ele serão na sexta-feira (05/3), das 18 às 20 horas e das 20 às 22 horas, e no sábado (06/03), das 8 às 10 horas, conforme os organizadores da 2ª etapa do Torneio de Futevôlei Pantanal Open.

Serviço

As inscrições para a clínica de futevôlei com o Multi-Campeão Anderson Aguia estão abertas. Mais informações 67 99202-9963

Para se inscrever no campeonato, a taxa de inscrição é de R$ 100 para dupla na categoria mista e R$ 140,00 para demais categorias.