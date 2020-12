MS terá maior delegação da história no 39º Troféu Brasil de Atletismo

Entre os dias 10 e 13 de dezembro, 770 atletas de 130 entidades e instituições de todo o país participarão da 39ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, maior competição de atletismo interclubes da América Latina. Destes, oito serão de Mato Grosso do Sul, maior delegação da história já organizada pela Federação Estadual de Atletismo (FAMS), junto ao Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

As provas serão disputadas no estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires (COTP), na Vila Clementino, em São Paulo (SP). Neste ano, a competição nacional realizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) comemora 75 anos. Os atletas sul-mato-grossenses embarcam nesta terça-feira (8.12), às 14h30.

“Ficamos muito felizes e orgulhosos com esse momento atravessado pelo atletismo sul-mato-grossense, que chega ao recorde de participantes em uma das maiores competições de clubes do mundo. Isso, sem dúvidas, é fruto do trabalho que vem sendo feito desde a base, com apoio do governo estadual”, frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Neste ano, o Troféu Brasil seguirá todos os protocolos necessários ao combate à transmissão do novo coronavírus (Covid-19). Conforme a CBAt, dentre as medidas de biossegurança está a exigência do uso de máscaras (exceto nas provas), disponibilização constante de álcool em gel e o cuidado com o distanciamento entre os participantes. Todos terão a temperatura corporal aferida na entrada do complexo esportivo.

A competição não será aberta ao público, que poderá acompanhar as disputas ao vivo de duas formas: pelo canal por assinatura BandSports ou pela internet, na plataforma gratuita de streaming do Canal Atletismo da TVNSports, por meio do link: https://canalatletismo.tvnsports.com.br. As provas têm início na quinta-feira (10), às 8 horas (horário de MS), com os 100 metros com barreiras.

Confira abaixo os oito atletas de Mato Grosso do Sul que estarão no 39º Troféu Brasil de Atletismo:

Vilmar Roberto Dias, de 37 anos, da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac), de Campo Grande. Provas: 10.000 metros e salto em altura.

Yeltsin Francisco Ortega Jacques, de 29 anos, da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac), de Campo Grande. Prova: 5.000 metros.

Guilherme Rebelo Vilela, de 17 anos, da Associação Pontaporanense Esporte é Vida (Apev), de Ponta Porã. Prova: salto em distância.

Roberta de Lima Medina, de 29 anos, da Associação dos Corredores de Rua e Pista (Acorp), de Campo Grande. Prova: 800 metros.

Samael Medeiros Coelho Cavalcante, de 29 anos, da Associação Master de Atletismo (AMAMS), de Campo Grande. Prova: 1.500 metros.

André Luis Duarte Olmedo, de 17 anos, do Clube Indaiá, de Dourados. Prova: 400 metros.

Maurinaldo dos Santos, de 24 anos, do Clube Indaiá, de Dourados. Prova: 5.000 metros.

Leonardo Moraes da Silva Messias Amorim, de 33 anos, da Associação Sprint Social, de Campo Grande. Prova: 5.000 metros.

O Troféu Brasil deste ano estava marcado para ser realizado no complexo poliesportivo da Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Sogipa), em Porto Alegre (RS), entre os dias 7 e 10 de maio, mas foi adiado devido à pandemia da Covid-19. Esta é uma das últimas competições classificatórias para os Jogos Olímpicos de Verão 2021, de Tóquio, no Japão.

Lucas Castro, Fundesporte

Foto: Divulgação/FAMS