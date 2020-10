Moisés contrai covid-19 e Inter fica sem laterais titulares no Gre-Nal

O lateral-esquerdo Moisés - ( Foto: Estadão )

Não bastam os cinco jogos no ano sem ganhar do maior rival Grêmio. O técnico Eduardo Coudet ainda ganhou mais um problema de última hora: o teste de covid-19 de Moisés deu resultado positivo e o Internacional disputará o Gre-Nal sem seus dois laterais titulares.

Além da ausência de Moisés na esquerda, o Internacional já não poderia contar com Saravia na direita. O argentino rompeu o ligamento do joelho no começo do jogo contra o América de Cali, na Colômbia, passará por cirurgia, e só volta a atuar em 2021.

Sem Moisés, Uendel deve ser o titular na visita ao Grêmio. Ele não entrou NO campo diante do América de Cali pois se recuperava justamente dA covid-19. Agora já treina e está à disposição de Coudet. "Estou feliz em voltar a treinar com os companheiros. É muito ruim ficar uma semana em casa treinando sozinho, só fazendo bicicleta", afirmou Uendel.

O jogador havia substituído Moisés antes de contrair a covid-19 e esperava embalar e mostrar serviço. Acabou jogando 90 minutos e afastado. Agora, quer "retornar o bom nível" para agradar Coudet.

Na lateral direita, Heitor deve ser mantido entre os titulares. Isso pelo fato de Rodinei, o reserva imediato, também estar se recuperando da covid-19.

Mesmo com desempenho ruim, a confiança é grande no Inter para voltar ao caminho das vitórias e na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro, perdida para o Atlético-MG.