Milan perde do Spezia fora e pode deixar liderança do Italiano

Milan pode perder liderança para a rival Inter, que enfrenta a Lazio neste domingo - (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

No resultado mais surpreendente da rodada até agora, o Milan não resistiu ao modesto Spezia e foi batido por 2 a 0, fora de casa, neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. O inesperado revés pode custar caro ao time liderado por Zlatan Ibrahimovic. O Milan poderá perder a liderança já neste domingo.

Um dos destaques da competição, o Milan estacionou nos 49 pontos, apenas dois a mais que a Inter de Milão, que enfrentará a Lazio, em casa. Se vencer, a Internazionale assumirá o primeiro posto da tabela. A situação só não poderá ficar pior para o Milan porque a Juventus voltou a tropeçar neste sábado, ao perder do Napoli, parando nos 42 pontos, agora mais distante. Já o Spezia está no 16º lugar, com 21.

Milan e Spezia fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Ainda sem empolgar em 2021, Ibrahimovic teve desempenho discreto ao longo dos 90 minutos. O jogo só melhorou depois do intervalo, principalmente quando o time da casa abriu o placar, aos 10 minutos.

Após boa troca de passes do ataque do Spezia dentro da área do Milan, a zaga visitante desviou, mas entregou nos pés de Maggiore. Livre na pequena área, ele só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O gol fez o Milan se agitar no jogo. Passou, então, a buscar mais o ataque. Mas abriu espaços na defesa. Assim, aos 20, Riccardo Saponara investiu pela esquerda e foi derrubado quase em cima da linha da área. Os jogadores do Spezia pediram pênalti, mas o árbitro anotou falta fora da área.

Nahuel Estevez cobrou rápido, em jogada ensaiada, e Simone Bastoni surgiu de trás para encher o pé, acertar forte chute e anotar o segundo gol dos anfitriões, sem qualquer chance para o goleiro Gianluigi Donnarumma.

Se vier a perder a liderança da tabela, na sequência da rodada, o Milan terá a oportunidade de recuperá-la já no próximo fim de semana. Isso porque fará o clássico com a Inter no domingo, como mandante.