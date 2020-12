Milan marca nos acréscimos e vira o ano invicto e na liderança do Italiano

O Milan saiu para o ataque e foi logo abrindo uma vantagem confortável no placar com gol de Rebic - (Foto: Matteo Bazzi/EFE)

Um gol de cabeça de Theo Hernandez aos 47 minutos do segundo tempo garantirá uma virada de ano festiva ao Milan. Invicto, o time de Milão ganhou da Lazio por 3 a 2, nesta quarta-feira, e fecha o ano de 2020 na liderança isolada do Campeonato Italiano.

Foi um gol bastante comemorado de Theo Gutierrez no Estádio San Siro, em Milão, numa partida que começou muito bem para o Milan e terminou de maneira dramática.

Ciente de que necessitava ganhar para terminar o ano na ponta após vitória da rival Internazionale, o Milan saiu para o ataque e foi logo abrindo uma vantagem confortável no placar, com gols de Rebic e Çalhanoglu. Com 17 minutos, o time encaminhava seu 10° triunfo em 14 rodadas e alcançava os 34 pontos, um a mais que a Inter.

A história do jogo começaria a mudar, contudo, aos 28 minutos, com pênalti para a Lazio. O artilheiro Ciro Immobille bateu e errou. Mas, no rebote, Luís Alberto diminuiu, recolocando a Lazio no jogo.

Na segunda etapa, Immobille se redimiu da falha no pênalti. Após belo passe por elevação de Milinkovic-Savic, fez o gol de empate que tirava o time de Milão da ponta da tabela. O jogo fácil se tornou um drama aos mandantes com o 2 a 2.

Com poucos minutos para o fim, o técnico Stefano Pioli pedia para o Milan não desistir, buscar o gol de qualquer maneira. Rebic teve ótimas chances de ser o herói do jogo. Foram duas finalizações desperdiçadas pelo centroavante croata, uma com grande defesa de Reina, voando e salvando com a mão esquerda, e outra, cara a cara, chutando para fora.

Erros que poderiam custar caro. Até surgir a última chance da partida. Çalhanoglu cobrou escanteio na cabeça de Theo Hernandez para grande festa rubro-negra e frustração da Lazio, que fez uma boa partida no San Siro.

Também nesta quarta, o Napoli empatou com o Torino por 1 a 1, em casa. O Sassuolo bateu a Sampdoria por 3 a 2, fora de casa, enquanto o Benevento superou a Udinese por 2 a 0. O Genoa venceu o Spezia por 2 a 1, a Roma bateu o Cagliari por 3 a 2 e Bologna e Atalanta empataram por 2 a 2.