Milan anuncia a contratação até o fim da temporada do veterano Mario Mandzukic

O croata Mario Mandzukic - (Foto: Yuri Cortez/AFP)

O croata Mario Mandzukic foi anunciado, nesta terça-feira, como a nova contratação do Milan. O atacante, de 34 anos, chegou ao clube italiano sem custos para ser companheiro de ataque do também veterano Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, e vai vestir a camisa 9.

O contrato de Mandzukic, que estava no Al-Duhail, do Catar, e já teve passagens por Wolfsburg, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Juventus, é válido até o fim da atual temporada, com a opção de renovação por mais um ano.

No Al-Duhail, o jogador atuou apenas sete vezes e marcou um gol. Mandzukic retorna ao futebol italiano, no qual atuou de 2015 a 2019 pela Juventus. Pelo time de Turim, o atleta disputou 118 jogos e marcou 31 gols

"Estou muito feliz", disse Ibahimovic à Sky Sport Italia quando perguntado sobre a chegada do novo companheiro. "Seremos dois para assustar os adversários agora", afirmou o sueco, um dia depois de marcar os dois gols do time milanês, na vitória por 2 a 0, sobre o Cagliari, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.

O Milan lidera o Italiano, com 43 pontos, três a mais que a rival Internazionale. Napoli e Roma somam 34 pontos cada. O próximo desafio da equipe é no sábado diante do Atalanta, no San Siro, em Milão.