Miguel Ángel Ramírez exalta elenco do Internacional e quer que grupo se divirta

Miguel Ángel Ramírez é o novo técnico do Internacional - (Foto: Divulgação/Inter)

Novo comandante do Internacional para as próximas duas temporadas, Miguel Ángel Ramírez falou pela primeira vez como treinador do clube. O técnico espanhol, de 36 anos, enalteceu o elenco à disposição e reiterou que a sua proposta de jogo quer os atletas se divertindo dentro do campo.

"É um elenco incrível, vamos fazer muitas coisas boas. Temos um plantel competitivo. O que garanto a eles é que vamos estar nas partidas sempre mais perto de ganhar do que perder. Não tenho dúvida de que vão se divertir, que vão aprovar a proposta", afirmou em entrevista ao Canal do Inter, a TV oficial do clube colorado. "Apertem os cintos, pois irão desfrutar muito do modelo de jogo".

Segundo o espanhol, que é o terceiro europeu a comandar o Internacional na história, a sua alegria pela oportunidade se dá pelo tamanho do time de Porto Alegre. "Muito feliz de estar aqui. Tenho esperança de que tenhamos uma linda aventura, é um desafio do tamanho do clube, que é muito grande", disse. Em seu primeiro dia, teve contato com alguns atletas que estão em trabalhos no CT do Parque Gigante - casos de Paolo Guerrero e Saravia.

"Lembro de uma conversa quando ainda estava no (Independiente) Del Valle, com um assistente, assistíamos uma partida do Inter pela Libertadores e ele disse: 'o Inter é uma Ferrari'. Hoje estou aqui e me sinto como um condutor de Fórmula 1, mas consciente de que temos as ferramentas necessárias para sermos competitivos", acrescentou.

Ramírez chegou ao Beira-Rio com o auxiliar técnico Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita. De acordo com a diretoria, o treinador irá iniciar os seus trabalhos junto do grupo principal na próxima segunda-feira e tem sua estreia prevista para a quarta ou a quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Até lá, Fábio Matias segue como treinador interino.