Mesmo com LeBron James inspirado, Suns batem Lakers e assumem o 2º lugar no Oeste

O Phoenix Suns conseguiu na rodada de terça-feira da NBA um grande resultado para mostrar que pode surpreender nesta temporada. Mesmo jogando no ginásio Staples Center, em Los Angeles, e com um LeBron James inspirado, a franquia do Arizona venceu o Los Angeles Lakers por 114 a 104 e tirou do rival a segunda colocação da Conferência Oeste, somente atrás do Utah Jazz.

O domínio dos Suns, agora com 23 vitórias e 11 derrotas - venceu 13 dos seus últimos 14 jogos - foi praticamente do início ao fim. Isso aconteceu muito por conta da atuação coletiva do time, que soube movimentar bem a bola e com velocidade conseguiu encontrar diversas brechas na defesa adversária, que não contou com os lesionados Marc Gasol e Anthony Davis.

LeBron James fez de tudo que se possa imaginar para evitar a derrota. Aos 36 anos, foi o segundo com mais tempo de jogo, com quase 38 minutos. Conseguiu 38 pontos, cinco assistências, seis rebotes, dois roubos de bola e um toco, com 66,7% de acerto nos arremessos. Mas faltou apoio, pois quem mais ajudou foi Talen Horton-Tucker, que veio do banco de reservas e anotou 16 pontos.

Nem mesmo a expulsão de Devin Booker, após duas faltas técnicas no terceiro período, causou um grande impacto nos Suns. Antes de ser ejetado, ele registrava 17 pontos, seis assistências e três roubos de bola. Mas foi só mais um dos vários nomes que se destacaram. Vale mencionar as 10 assistências e cinco rebotes do armador Chris Paul e os 17 pontos de Deandre Ayton.

Atrás de Suns e Lakers no Oeste está o Los Angeles Clippers, que foi até o estado de Massachusetts e perdeu para o Boston Celtics por 117 a 112, no ginásio TD Center, em Boston. Com a vitória, o time da casa ocupa a quinta colocação da Conferência Leste com 18 triunfos e 17 derrotas, enquanto que o da Califórnia tem 24 vitórias em 37 jogos.

Pelos Celtics, Kemba Walker foi responsável por 25 pontos e seis assistências, enquanto que Jaylen Brown obteve 18 pontos e cinco rebotes. Jayson Tatum contribuiu com 14 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Pelos Clippers, Paul George foi o cestinha do jogo com 32 pontos, além de cinco rebotes e quatro assistências. Reggie Jackson também foi importante com 25 pontos e sete assistências.

No Wisconsin, o Denver Nuggets (20-15) venceu o Milwaukee Bucks (21-14) por 128 a 97, em mais uma grande performance de Nikola Jokic. O pivô sérvio fechou a partida com o nono "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada (37 pontos, 11 assistências e 10 rebotes) e o 50.º na carreira, sendo o único pivô além de Wilt Chamberlain (78 ao todo) a registrar a marca.

Jamal Murray (24 pontos e seis assistências), Will Barton (14 pontos e oito rebotes) e P.J. Dozier (16 pontos) também tiveram bons números pelos Nuggets. Já pelo lado dos Bucks, os destaques foram o astro grego Giannis Antetokounmpo (27 pontos, oito rebotes e dois tocos) e Khris Middleton (20 pontos e seis assistências).

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards 111 x 125 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 117 x 112 Los Angeles Clippers

Miami Heat 80 x 94 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 119 x 93 New York Knicks

Milwaukee Bucks 97 x 128 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 104 x 114 Phoenix Suns

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

Houston Rockets x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers