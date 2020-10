Melo supera dupla de Cilic e vai à semifinal do Torneio de Colônia

Marcelo Melo e Lukasz Kubot avançaram às semifinais do Torneio de Colônia nesta quinta-feira ao vencerem o bósnio Tomislav Brkic e o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 2/6 e 10/5. Brasileiro e polonês são os principais candidatos ao título na chave de duplas da competição alemã, de nível ATP 250.

"Logicamente enfrentar o Marin, um excelente jogador, tanto de simples como de duplas, eleva o nível de todos em quadra. Tivemos de tirar o nosso melhor. E conseguimos, como dupla, como jogo", comentou o duplista brasileiro. "Foi realmente o melhor jogo que fizemos depois da volta do circuito. Fizemos um excelente jogo, duríssimo, de alto nível."

Com o triunfo, a dupla ganhou descanso nesta sexta e só voltará a jogar no sábado. Em busca da vaga na final, Melo e Kubot vão enfrentar o sul-africano Raven Klaasen e o austríaco Oliver Marach, que formam a parceria cabeça de chave número três do torneio. Klaasen e Marach derrotaram nesta quinta os espanhóis Alejandro Davidovich Fokina e Fernando Verdasco por 7/5 e 6/3.

"Agora temos amanhã (sexta) para treinar, para jogar a semifinal no sábado. Mais uma vitória importante, dois jogos seguidos, vamos ver se continuamos embalados para quem sabe chegar na final", comentou o brasileiro, que ainda não embalou na temporada 2020. Melo e Kubot tem dez vitórias e oito derrotas no ano, com um título conquistado, em Acapulco, em fevereiro.

CHAVE DE SIMPLES - A competição de nível ATP 250 também contou com vitórias dos favoritos na chave de simples. Destaque para o local Alexander Zverev. O cabeça de chave número 1 derrotou Fernando Verdasco por 6/4 e 6/1. Nas quartas de final, o adversário do vice-campeão do US Open será o sul-africano Lloyd Harris.

Cabeças número dois e três, o espanhol Roberto Bautista Agut e o canadense Felix Auger-Aliassime também não decepcionaram. Bautista Agut superou o francês Gilles Simon por 6/4 e 7/6 (7/5). Em busca da vaga na semifinal, o espanhol duelará agora com o polonês Hubert Hurkacz.

Auger-Aliassime, por sua vez, passou pelo suíço Henri Laaksonen por 6/4 e 6/1. E agora vai encarar Radu Albot, da Moldávia. Já Marin Cilic, eliminado por Melo nas duplas, se despediu também em simples ao cair diante de Alejandro Davidovich Fokina. O oitavo cabeça de chave foi batido por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/2.