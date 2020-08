Meia Diego renova contrato com o Flamengo por mais um ano

Diego Ribas, meia do Flamengo, renovou o seu vínculo com a equipe carioca nesta quarta-feira. No CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, o jogador assinou novo contrato até dezembro de 2021.

Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador comentou sobre a renovação. "Estamos mais juntos do que nunca. É uma grande alegria. Eu nunca escondi toda a minha identificação com o Flamengo, que vem crescendo ano após ano. Essa renovação significa muito pra mim, de continuar vestindo o Manto Sagrado. Estou feliz e vou continuar dando a vida pelo clube, que é o que eu fiz com muito prazer e alegria. Agradeço o carinho de todos e vamos por mais que vem muita coisa pela frente", disse.

Diego chegou ao Flamengo em 2016. Desde então, exibe em seu currículo as conquistas da Copa Libertadores (2019), do Campeonato Brasileiro (2019), da Supercopa (2020), da Recopa Sul-Americana (2020) e do Campeonato Carioca em três edições (2017, 2019 e 2020).

Agora, a equipe rubro-negra planeja ampliar o vínculo de Diego Alves. O goleiro tem contrato válido até dezembro deste ano.