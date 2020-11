Medvedev supera retrospecto ruim contra Zverev e conquista o Masters de Paris. - (Foto: Christophe Ena/AP)

O russo Daniil Medvedev conquistou o Masters de Paris, neste domingo, com uma vitória de virada sobre o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/1.

Este foi o primeiro título de Medvedev depois de 13 meses. Curiosamente, o quarto colocado do ranking mundial tinha um retrospecto ruim no duelo e só havia vencido o adversário (7º) uma única vez nos seis encontros anteriores entre eles. Já Zverev vinha de 12 vitórias consecutivas na temporada.

Na final deste domingo, Medvedev começou perdendo e precisou reagir durante o jogo. Após um segundo set bem disputado, o russo embalou e salvou seis dos sete break points para garantir o troféu na terceira etapa.

Com a vitória, ele chega a três títulos em quatro finais de Masters 1.000 e à oitava conquista da carreira no circuito ATP.

"Antes do torneio, eu não estava na minha melhor forma, com zero finais (na temporada). Me lamentava com a minha esposa, dizendo 'meu Deus, eu não tenho o mesmo nível, não tenho sequer uma final e estou jogando mal'. Então estou realmente muito contente", declarou o campeão.

A decisão de Paris serviu de aquecimento para o ATP Finals. Tanto Medvedev quando Zverev estarão no campeonato que encerra a temporada, buscando o primeiro e o segundo troféus, respectivamente. Os oito melhores tenistas do mundo medirão forças entre os dias 15 e 22 de novembro, em Londres.