Marquinhos Trad sanciona plano que garante políticas públicas de Esporte e Lazer em Campo Grande - ( Foto: CG Notícias )

A Prefeitura de Campo Grande implementa pela primeira vez um Plano Municipal de Esporte e Lazer que contempla toda a sociedade com ações voltadas aos atletas profissionais e amadores, profissionais de educação física, e principalmente a população. O Plano, que é inclusivo e atende todas as faixas etárias, além de garantir a realização de eventos e a continuidade dos projetos esportivos e de lazer de forma gratuita, foi sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad, na manhã desta segunda-feira (18), na Esplanada Ferroviária.

“Quando a gente começa alguma coisa na vida, em tudo que você for fazer, ou pretende realizar, segundo os mais experientes, eles falam o seguinte: você já tem um plano para isso? Ou seja, você pega os livros dos mais sábios e entre eles, a Bíblia, que diz o seguinte: quem planeja, planeja não falhar. Se você não quer falhar, você deve planejar antes. Afinal de contas uma flecha atirada a esmo pode atingir seu próprio corpo. Por isso, todos aqueles que um dia obtém sucesso, eles traçaram um caminho”, ressaltou o prefeito, Marquinhos Trad.

Com duração de até oito anos, o Plano tem 12 temas norteadores que estabelecem metas, objetivos estratégicos e ações que contemplam os conceitos da prática esportiva e atendem todo o conjunto da população campo-grandense, entre os temas então: esporte e lazer, formação esportiva e aperfeiçoamento profissional, além disso, tem metas e ações para política de financiamento e manutenção dos espaços públicos.

Isto é, o Plano Municipal é um instrumento de gestão fundamental na implementação do Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer e consolidação das políticas públicas do setor. Para a população significa a garantia da continuidade dos programas e projetos executados pela Funesp, e a garantia da aplicação e fiscalização dos recursos públicos aplicados nesta área.

“Esse plano é um marco histórico que muda a lógica das políticas esportivas da nossa cidade. Ele garante que todo cidadão de Campo Grande, independentemente, de faixa etária, de onde mora, de seu poder aquisitivo possa ter direito a conviver com o esporte, a ater contato com o esporte. Garantir que todo cidadão de Campo grande possa ter atividade física e esporte”, reforçou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

Elaboração

O plano foi elaborado a partir de uma construção coletiva durante o ano de 2020, pelos membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, agregando ideias e propostas apresentadas por pessoas de diferentes segmentos do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil Organizada, bem como outras contribuições advindas da consulta pública realizada junto à população campo-grandense, e será reavaliado a cada quatro anos.

Segundo a Presidente da Comissão da Elaboração do Plano de Esporte e Lazer, a professora Sarita de Mendonça Bacciotti, a lei é resultado de um trabalho de um grupo sério, comprometido com as questões do esporte e lazer da nossa cidade. “Pessoas que têm e querem fazer história em nossa cidade, com esse tema tão importante que precisa de fortalecimento para que a gestão continuasse a trabalhar nessas áreas que são tão importantes para a nossa população. Eu gostaria de dizer que o trabalho do Conselho de elaboração do plano foi um trabalho coletivo”, disse.