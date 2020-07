Marinho chora em vídeo após ouvir de comentarista que estava na senzala

Marinho desabafou contra comentário racista sobre senzala - (Foto: Reprodução)

O atacante Marinho publicou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira após ser alvo de racismo. Um dia depois de ter sido expulso na derrota do Santoos para a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, o jogador chorou em um vídeo e lamentou ter sido associado à senzala pelo o comentarista Fabio Benedetti, da Energia 97 FM.

"Você (Marinho) é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez", disse Benedetti depois da derrota santista por 3 a 1. O comentário veio após Benedetti ser questionado o que falaria caso participasse do grupo de WhatsApp dos jogadores do Santos.

Já nesta sexta pela manhã, Marinho demonstrou estar inconformado. "Quando acontece com a gente, a gente sente mais. E eu brigo toda hora. Por isso brigo pela causa, porque quando passamos na pele é horrível. E não podemos deixar isso passar. Eu sei quem eu sou, sei o valor que tenho. E aí, eu fico pensando, porque antigamente eu não tinha voz ativa, aí passavam despercebidas todas essas coisas", disse em vídeo publicado no Instagram. "E a justiça não pune esses caras preconceituosos, vermes", completou.

Marinho afirmou perdoar o comentarista, porém afirmou que ficou decepcionado. "O tom de deboche ao falar que eu tinha que ir pra senzala não pegou bem. Tenho orgulho da minha cor, orgulho de onde vim, você é pai e ensine teus filhos a ser diferente de você em pensamento", comentou o jogador.

Após a polêmica, Benedetti se desculpou nas redes sociais. "Quero reforçar que sou e sempre fui totalmente contrário à qualquer tipo de discriminação e lamento muito pelo ocorrido, em momento algum tive a intenção de ofender ninguém", escreveu. "Já entrei em contato com o Marinho para me desculpar e gostaria de tornar público o meu arrependimento", acrescentou.