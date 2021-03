Marcelo Melo perde de ex-parceiro e cai na estreia de duplas do ATP 500 de Dubai

O brasileiro Marcelo Melo - (Foto: Divulgação)

Em jogo decidido em um disputado match tie-break, o brasileiro Marcelo Melo e o holandês Jean-Julien Rojer caíram nesta segunda-feira logo na estreia do ATP 500 de Dubai, disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos. O holandês Wesley Koolhof e o polonês Lukasz Kubot - cabeças de chave número 3 - ganharam por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 0/6 e 12 a 10, após 1 hora e 22 minutos.

Essa foi a primeira vez que Melo e Kubot se enfrentaram desde que encerraram a parceria de quatro anos, no final da temporada passada. O próximo torneio de Melo e Rojer será nos Estados Unidos: o primeiro Masters 1000 do ano, em Miami, a partir do dia 24 deste mês.

"Não deu para nós aqui em Dubai. Mais uma partida decidida nos detalhes. Agora vamos seguir treinando firmes. E vamos que vamos", afirmou o brasileiro.

Cada dupla dominando um set e um equilibrado match tie-break. Foi assim o jogo desta segunda-feira em Dubai. Depois de um início com duas quebras de serviço de cada lado, Koolhof e Kubot conseguiram mais um break, no 10.º e último game, para marcar 6/4. Melo e Rojer voltaram com tudo para o segundo set, não dando qualquer chance aos adversários, quebrando três vezes para fechar em 6/0.

E o brasileiro e o holandês saíram na frente no match tie-break, chegando a abrir 4 a 1. A partir daí, o que se viu foi muita disputa, ponto a ponto. Melo e Rojer salvaram três match points, até que Koolhof e Kubot venceram por 12 a 10.

Este foi o terceiro torneio de Melo e Rojer juntos - antes jogaram o ATP 500 de Roterdã, na Holanda, e o ATP 250 de Doha, no Catar. No ranking mundial individual de duplas divulgado nesta segunda-feira pela ATP, o brasileiro está em 16.º lugar, com 5.670 pontos. O holandês aparece em 26.º, com 4.070.

Na chave de simples, vitórias em suas estreias do francês Richard Gasquet, do alemão Jan-Lennard Struff, dos espanhóis Alejandro Davidovich Fokina e Bernabe Zapata Miralles, do esloveno Aljaz Bedene e do sul-africano Lloyd Harris.