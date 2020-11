Marc Gasol repete passos do irmão e assina contrato de 2 anos com os Lakers

Marc Gasol foi trocado pelo Memphis Grizzlies com o Toronto Raptors - (Foto: Nelson Chenault/USA Today Sports)

Marc Gasol, bicampeão mundial com o seleção da Espanha em 2006 e 2019 e campeão da NBA na temporada 2018/2019 pelo Toronto Raptors, assinou contrato com o Los Angeles Lakers e será mais um membro da família a defender a franquia da Califórnia. Seu irmão, Pau, fez história ao lado de Kobe Bryant.

Um dos agentes livres mais cobiçados, o pivô espanhol decidiu acertar com o atual campeão da NBA e fará parceria com LeBron James. Seu contrato é de dois anos, e, segundo a imprensa espanhola, ele recusou propostas mais vantajosas financeiramente para poder jogar em uma equipe que brigará pelo título da liga.

De acordo com a mídia espanhola, Marc vai receber algo em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões) por temporada, valor inferior ao que ele ganhou no último ano.

Marc foi draftado pelos Lakers em 2007. No entanto, o pivô foi negociado com o Memphis Grizzlies, por onde jogou por 11 temporadas, antes mesmo de entrar em quadra, abrindo espaço, na época, para que seu irmão, Pau, acertasse com o time californiano e por lá ficasse entre 2008 e 2014.

Marc tem 35 anos e disputou a última temporada pelo Toronto Raptors. Na equipe canadense, o pivô veterano acumulou as médias de 7,5 pontos e 6,3 rebotes, em 26,4 minutos por partida. O jogador ficou conhecido por dominar o garrafão ofensiva e defensivamente, mas também pela técnica nas assistências e precisão nos arremessos de três, algo incomum para um pivô de 2,11 metros.

MONTREZL HARRELL - O Lakers segue se mexendo para reforçar o já qualificado elenco e também acertou a contratação de Montrezl Harrell, que estava no Los Angeles Clippers. O ala-pivô foi eleito o melhor reserva da última temporada, desbancando o armador Lou Williams, seu então companheiro de equipe, e o também armador Dennis Schröder, ex-Oklahoma City Thunder e que também assinou contratado com a equipe da Califórnia na semana passada.

Agente livre, Harrel fechou acordo de dois anos. Os Lakers não divulgaram o valor do contrato, mas, segundo a imprensa americana, o jogador vai receber cerca de US$ 19 milhões (R$ 102 milhões).

O ala-pivô atuou em 63 jogos pelo Clippers na última temporada e teve uma média de 18,6 pontos, 7,1 rebotes, 1,7 assistências e 1,1 bloqueios em 27,8 minutos por partida. Ele esteve em quadra em 381 confrontos na carreira, considerando a passagem também pelo Houston Rockets, e é o único jogador a somar mais de 1.000 pontos e 400 rebotes como reserva em cada uma das últimas duas temporadas.