Manga, 83 anos, goleiro lendário do futebol brasileiro, é vacinado contra covid

Ex-goleiro Manga, de 83 anos - ( Foto: Reprodução/Ricardo Guimarães )

Um dos maiores personagens da história do futebol brasileiro, o ex-goleiro Manga, de 83 anos, lendária figura do Botafogo, foi vacinado contra a covid-19, nesta quarta-feira, no Retiro dos Artistas, onde vive desde 2020.

Integrante de um dos grupos prioritários a serem vacinados (idosos que moram em asilos e retiros), Manga, que também se destacou no Sport, Nacional (Uruguai), Internacional, Operário-MS, Coritiba, Grêmio e Barcelona de Guayaquil, recebeu a primeira dose da imunização.

"Tem que fazer essa vacina, é obrigatório", disse Manga, pouco antes de ser vacinado. "É um momento difícil para todos, mas estamos tranquilos." O Botafogo destacou o momento em suas redes sociais.

"Imagem que traz paz! Ídolo alvinegro, Manga foi vacinado nesta quarta-feira contra a covid-19, no Retiro dos Artistas! Que cenas como essa sejam cada vez mais comuns para toda a sociedade!", escreveu o clube carioca.

Manga jogou pelo Botafogo de 1959 e 1968 e disputou 442 jogos, ao lado de mitos como Garrincha, Amarildo, Quarentinha Didi e Nilton Santos. Conquistou os Campeonatos Cariocas de 1961, 1962, 1967 e 1968, o Torneio Rio-São Paulo de 1962, 1964 e 1966, o Brasileiro de 1968 e duas edições do Torneio de Caracas.

Foi campeão da Libertadores de 1971 pelo Nacional e bicampeão brasileiro pelo Internacional em 1876 e 1977. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.