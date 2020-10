Mancini diz ter convicção de que 'as coisas vão se ajustar' no Corinthians

A vitória sobre o Vasco, em São Januário, apenas três dias depois da humilhante derrota para o Flamengo, na Neo Química Arena, deixou Vagner Mancini otimista para os próximos jogos do Corinthians. O treinador tem a convicção de que 'as coisas vão se ajustar' no time.

"Os atletas estão comprando a ideia. São nove dias de trabalho, o terceiro jogo, muita coisa estamos acertando na boca. Se você vinha jogando com uma organização tática e uma forma, e aí chega um novo comando e muda esse sistema de jogo, é natural que os atletas sintam, e isso vai demorar um pouquinho mais ainda", disse o treinador, que já viu uma mudança de postura na equipe.

"O estímulo hoje é diferente, de uma equipe que agride mais, joga em velocidade, procura ter a bola e ocupar os espaços que são deixados pelo adversário. Aconteceu na minha partida inicial, em Curitiba (vitória sobre o Athletico-PR), e novamente no Rio. Muito bem no primeiro tempo, e teve uma queda na segunda etapa. Quando eu faço as trocas, a equipe dá uma acendida", afirmou o treinador, que elogiou o novato Mantuan, autor do primeiro gol contra o Vasco..

"Não tenho dúvidas de afirmar, não só por acompanhá-lo há dez dias, que se trata de um jogador que pode nos ajudar e vai nos ajudar muito na temporada. E arrisco dizer que o Corinthians tem uma joia nas mãos, e que se bem dirigido certamente vai render frutos. Contra o Vasco atuou como um falso 9 por ser um atleta dotado de força, velocidade e uma ótima técnica. Então ele pode atuar em qualquer das duas extremas, como falso 9 ou como meia também", analisou Mancini.

Outro que mereceu destaque, segundo o técnico corintiano foi Everaldo, que mais uma vez saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória, como fizera frente ao Athletico-PR. "Ele foi decisivo em dois jogos no final. A característica dele é de jogar para frente e é isso que estamos tentando colocar na equipe. Uma postura para não desistir nunca e procurar o ataque o tempo todo."

O Corinthians só volta a jogar pelo Brasileiro, dia 31, às 19 horas, na Neo Química Arena, em Itaquera, diante do Internacional, em duelo válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno.