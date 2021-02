Manchester United, Tottenham, Roma e Milan vencem na 2ª fase da Liga Europa

Manchester United, Tottenham e Roma venceram, nesta quinta-feira, no primeiro duelo da segunda fase da Liga Europa. Já o Milan só empatou com o Estrela Vermelha, em Belgrado. Os jogos de volta estão previstos para a próxima quinta-feira.

O placar de 4 a 0 a favor do Manchester United sobre a Real Sociedad não representou o que as duas equipes fizeram dentro de campo, principalmente no primeiro tempo, quando os espanhóis dominaram as ações.

Bruno Fernandes (2), Marcus Rashford e Daniel James fizeram os gols do time inglês, que leva para Manchester uma larga vantagem e a vaga praticamente garantida para as oitavas de final.

O Tottenham também conseguiu um placar bastante confortável na Áustria, ao marcar 4 a 1 sobre o Wolfsberger. Son, Bale, Lucas Moura e Vinicius marcaram para a equipe londrina, enquanto Liendl descontou para os anfitriões.

Em Portugal, Dzeko e Mayoral, um em cada tempo, marcaram os gols da Roma na vitória sobre o Braga. Já o Milan deixou escapar a vitória frente ao Estrela Vermelha, ao tomar o gol de empate, aos 48 minutos da etapa final.

Pankov (contra) abriu o placar para o Milan, mas Kanga, de pênalti, igualou o placar. Theo Hernandez, também de pênalti, recolocou os italianos em vantagem, mas Pankov deu números finais ao duelo.

Outros resultados: Dínamo de Kiev 1 x 1 Brugge, Krasnodar 2 x 3 Dínamo Zagreb, Olympiacos 4 x 2 PSV, Slavia Praga 0 x Leicester e Young Boys 4 x 3 Bayer Leverkusen.