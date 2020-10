Manchester City supera o Sheffield United fora de casa e se recupera no Inglês

As melhores chances no primeiro tempo foram criadas pelo lado esquerdo, com a participação de Sterling. - (Foto: Lindsey Parnaby / AFP)

Irregular neste começo de Campeonato Inglês, o Manchester City se recuperou do tropeço na última rodada diante do West Ham e derrotou o Sheffield United neste sábado, por 1 a 0, fora de casa. O defensor Kyle Walker fez o único gol da vitória magra do time do técnico Pep Guardiola.

Com o resultado, o Manchester City alcançou os 11 pontos na tabela de classificação e subiu várias degraus na tabela. Agora, com três vitórias, duas derrotas e um empate, a equipe de Pep Guardiola ocupa o sétimo posto e se aproximou dos líderes. No entanto, a posição não é definitiva, já que a rodada ainda não terminou.

O Sheffield sofreu sua sexta derrota em sete jogos na competição, segue sem vencer na temporada e amarga a 19ª e penúltima posição, com apenas um ponto conquistado.

O City esteve longe de ser brilhante. No entanto, com uma série de desfalques, dominou o frágil rival, controlou as ações e jogou o suficiente para sair de campo vitorioso. As melhores chances no primeiro tempo foram criadas pelo lado esquerdo, com a participação de Sterling.

Com muito volume de jogo, o time visitante chegou abriu o placar aos 27 minutos. De Bruyne encontrou Walker. O zagueiro, que tem atuado como lateral-direito, arrematou rasteiro, de fora da área, para inaugurar o marcador. O City ainda teve outras oportunidades para ampliar nos primeiros 45 minutos, mas parou no goleiro Ramsdale.

Na etapa final, os comandados de Pep Guardiola reduziram o ritmo e a partida ficou mais equilibrada. Atrás do placar, o Sheffield se lançou ao ataque e conseguiu levar perigo ao gol de Ederson em algumas descidas. No entanto, os mandantes esbarraram na atuação segura do goleiro brasileiro e também em suas próprias limitações.