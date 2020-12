Magic Paula se une a Guy Peixoto e será vice na chapa para a eleição da CBB

Guy Peixoto e Paula se unem pelo basquete - (Foto: Arquivo Pessoal)

O atual presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Guy Peixoto, decidiu concorrer à reeleição no pleito que acontece em março de 2021. A principal novidade é que Magic Paula aceitou o convite e será a sua vice na chapa.

Quando foi eleito em março de 2017, Guy Peixoto fez uma promessa de não seguir na entidade após quatro anos. A sua intenção era colocar tudo em ordem e eleger um sucessor. Apesar da situação da CBB melhorar muito na sua gestão, o ex-jogador recebeu diversos apelos para continuar como presidente e decidiu aceitar.

Guy Peixoto recebeu uma entidade em um cenário de "terra arrasada", como ele mesmo definiu. A dívida era de R$ 40 milhões, incluindo os processos da Justiça, após uma auditoria contratada pela CBB realizar um pente-fino na gestão de Carlos Nunes, que ficou no comando por oito anos.

Empresário de sucesso, Guy Peixoto colocou dinheiro do próprio bolso desde o começo de sua gestão para conseguir operar, obter certidões negativas e seguir adiante na busca por patrocinadores. O dirigente, por exemplo, pagou o salário do técnico croata Aleksandar Petrovic até que um acordo fosse fechado para que valor viesse por intermédio do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A entrada de Magic Paula na chapa de Guy Peixoto dá ainda mais credibilidade para uma continuidade na gestão da CBB. Campeã mundial e medalhista olímpica, a ex-jogadora sempre foi muito atuante fora de quadra, com diversos projetos para o crescimento da modalidade. Agora terá oportunidade, em caso de vitória na eleição, de colocar em prática planos importantes, principalmente para o basquete feminino.

Com a confirmação da chapa de Guy Peixoto, agora com Magic Paula, resta saber quem vai concorrer contra o atual presidente da CBB no pleito de março de 2021. Alguns presidentes de federações estão se articulando para lançar um nome de oposição. Na eleição de 2017, Amarildo Rosa, então presidente Federação Paranaense de Basketball, foi candidato.