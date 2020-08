Luxemburgo pode ter três reforços para o Palmeiras, sábado, diante do Bahia

O time do Palmeiras voltou aos treinamentos, nesta terça-feira, e iniciou a preparação para o jogo com o Bahia, sábado, em Salvador, às 19 horas, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Se tudo correr bem nos próximos dias, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com três reforços para escalar a equipe. Trata-se de Matias Viña, Gabriel Verón e Felipe Melo.

O lateral-esquerdo uruguaio está em fase final de recuperação física e fez exercícios individuais, sob a orientação dos preparadores. Após sofrer pancada no quadril durante o confronto com o Goiás, o defensor desfalcou o time nos duelos com Athletico-PR e Santos.

Fora do time desde a retomada do Campeonato Paulista, por causa de uma lesão muscular, o atacante Gabriel Verón, de 17 anos, passou o período na academia, fazendo exercícios, e não entrou em campo para as atividades com bola.

Com menos chance de atuar no sábado, o volante Felipe Melo, há quatro jogos ausente, também com um problema muscular, foi outro que não foi a campo e está em um patamar abaixo de recuperação em relação a Gabriel Verón.

Desfalque certo para sábado é o lateral-direito Marcos Rocha, mais um com problemas musculares. Ele será substituído por Mayke.

Bruno Henrique, titular no clássico, e Willian, Ramires e Scarpa, que entraram durante a partida, participaram normalmente dos trabalhos orientados por Luxemburgo, nesta terça-feira, juntamente com os reservas. Os demais titulares fizeram apenas exercícios regenerativos.