Luisa Stefani e Hayley Carter vencem mais uma no torneio de duplas em Roma

Stefani (dir.) e Carter (esq.) vencem e continuam na disputa do Aberto de Roma - (Foto: Reprodução/Instagram)

A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Roma, nesta quinta-feira, após, emplacaram mais uma vitória sobre Coco Gauff e Christina McHale, ambas dos Estados Unidos, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5) 6/3. Elas voltam à quadra, nesta sexta-feira, para encarar a checa Lucie Hradecka e a eslovena Andreja Klepac.

"Boa vitória hoje, muito feliz. As duas não jogam muito dupla juntas, mas são ótimas em simples, então sempre é um jogo diferente. Fizemos bem nosso jogo, sólidas na rede. Primeiro set estávamos quebra acima, elas voltaram, mas gostei como lidamos no primeiro set, melhorando em relação a ontem, mais limpo. Poderíamos ter ido melhor na devolução, mas no geral foi um ótimo jogo", disse Stefani. "Enfrentamos nossas próximas rivais em Dubai, sabemos como temos que jogar, condições muito boas, favoráveis, estamos gostando do saibro, da quadra, de tudo. Time desta sexta-feira é mais entrosado com bons resultados, mas estamos animadas e confiantes."

Stefani e Carter venceram Hradecka/Klepac em Dubai, nos Emirados Árabes, em fevereiro, quando acabaram eliminadas nas quartas de final. A dupla tenta primeira vaga na semifinal neste tipo de evento que só perde em importância diante dos quatro Grand Slams.

Stefani e Carter vêm de quartas de final do US Open além do título no WTA de Lexington, torneios na temporada americana após a quarentena.

CHAVE DE SIMOPLES - A bielo-russa Viktoria Azarenka foi arrasadora, nesta quinta-feira, ao vencer a norte-americana Sofía Kenin, com um duplo 6/0, garantindo vaga nas oitavas de final. Vice-campeã do US Open, a jogadora, de 31 anos, dona de 21 títulos de WTA, vai enfrentar a russa Daria Kasatkina, que eliminou checa Katerina Siniakova.

Em um dos melhores jogos do Foro Itálico, nesta quinta-feira, a espanhola Garbine Muguruza eliminou a novata norte-americana Cori Gauff, de 16 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 6/3, após 2h27 de jogo.

Gauff chegou a estar vencendo por 2 a 0 no terceiro set, mas a falta de experiência pesou em alguns lances decisivos da partida, que não foram desperdiçados pela jogadora que soma duas participações nas semifinais do torneio.

Muguruza, 17ª do ranking, vai enfrentar nas oitavas de final a britânica Johanna Konta, 13 do ranking, que eliminou a romena Irina Begu, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.

Também continuam na briga pelo título a checa Marketa Vondrousova, a casaque Yulia Putintseva, a eslovena Polona Hercog e as russas Svetlana Kuznetsova e Daria Kasatkina.