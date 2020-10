Lucas Paquetá é chamado para o lugar de Philippe Coutinho na seleção brasileira - (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite anunciou nesta terça-feira a convocação do meia Lucas Paquetá, do Lyon, da França. O jogador de 23 anos chega para ocupar a vaga que então era de Philippe Coutinho, que após jogar os 90 minutos no clássico entre Real Madrid e Barcelona, no último sábado, teve lesão na coxa esquerda detectada.

Paquetá chega à seleção brasileira principal após também ter sido convocado pelo técnico André Jardine para compor a equipe nacional olímpica. O meia agora fará parte do plantel que irá disputar as próximas duas rodadas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar: contra Venezuela e Uruguai, em 13 e 17 de novembro, respectivamente.

Philippe Coutinho acabou sendo anteriormente confirmado como desfalque do Barcelona para enfrentar a Juventus, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Com isso, Paquetá ganha mais uma chance com Tite, que o convocou pela primeira vez em 2018. Desde lá, foram 11 jogos e dois gols marcados, além de ter participado da conquista da Copa América de 2019.

A preparação da seleção brasileira para seus dois próximos compromissos começa no dia 9 de novembro, na Granja Comary, no Rio de Janeiro.