Lucas Braga e Arthur Gomes disputam a vaga de Soteldo para jogo contra o Botafogo

O técnico Cuca deve definir neste sábado o substituto de Soteldo no ataque do Santos para o jogo de domingo, às 18h15, no Engenhão, contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante venezuelano está suspenso.

Para a vaga no setor ofensivo, o treinador santista tem Lucas Braga e Arthur Gomes como opções. Eles disputam um lugar para atuar ao lado de Marinho e Raniel. Com isso, o time mais provável para entrar em campo é: João Paulo; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Raniel e Lucas Braga (Arthur Gomes).

No mês que vem, Soteldo deverá voltar a desfalcar o Santos, pois foi convocado pelo técnico José Peseiro para integrar a seleção de seu país nos dois primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, dias 9 e 13, contra Colômbia e Paraguai.

Soteldo perderá os jogos contra Corinthians e Grêmio, além de poder de içar de fora também no compromisso contra o Atlético-GO, no dia 14.

Sétimo colocado, o Santos soma 15 pontos, cinco a menos que o líder Internacional. São quatro vitórias, três empates e três derrotas. São 14 gols a favor e 12 contra.