Lucas Braga ainda festeja a grande atuação pelo Santos na vitória sobre o Grêmio

Vindo da Luverdense em 2019 para compor o time sub-23, com passagem rápida pela Inter de Limeira no início da temporada, o atacante Lucas Braga ainda desfruta da grande atuação na empolgante vitória, por 4 a 1, do Santos sobre o Grêmio, pela Copa Libertadores.

"É o melhor ano da minha vida. Tudo tem acontecido de uma forma muito bonita. É uma sensação indescritível quando você sonha a vida toda com uma coisa e ela simplesmente acontece. Até hoje a ficha não caiu. Me emociono muito toda vez que chego no vestiário e vejo minha foto ali. É tudo que eu sempre pedi desde pequeno e tem sido maravilhoso. Tudo tem acontecido muito rápido", disse o jogador, de 24 anos, que diz ser santista desde muito jovem.

"Estava na várzea até 2017 e agora estou em um clube gigante da Série A do Brasileirão. A adaptação não é tão simples entre as divisões do futebol brasileiro. Mas meus companheiros e a comissão técnica me abraçaram desde o início e me ajudaram muito nessa adaptação", afirmou Braga, que deu assistência para o belo gol de Marinho no triunfo sobre os gaúchos.

"Desde pequeno, meu pai sempre disse para eu explorar minha velocidade, e aproveitar a explosão nos contra-ataques. Assim que o Sandry pegou na bola eu já percebi que o Orejuela chegaria um pouquinho mais atrasado no lance, então dei o tapa na frente já sabendo que o Marinho estava chegando do outro lado", contou como foi a jogada do gol.

"Fomos felizes na jogada e na partida. Tenho aprendido no dia a dia com todos aqui dentro até onde posso chegar. Estão me ensinando a explorar todo meu potencial. Sei que trabalhando cada vez mais eu ainda posso crescer bastante dentro de campo e ajudar o Santos", disse Lucas Braga, que deverá ser relacionado pelo técnico Cuca para o jogo de domingo, diante do Vasco, às 16 horas, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PATROCÍNIO - O Santos renovou contrato com a Tekbond até 31 de dezembro de 2022. A empresa, que já está presente no esterno do uniforme santista, também estará no espaço master da camisa, nos jogos contra o Vasco, quando o time usará pela primeira vez o uniforme 3, e frente ao Ceará, dia 27, ambos pelo Brasileiro.

"Muito importante estender essa união com a Tekbond até o final de 2022. Isso mostra o resgate da credibilidade do clube e do retorno que damos aos patrocinadores. É mais uma contribuição da nossa gestão para um Santos mais forte e com grandes parceiros", afirmou o presidente Orlando Rollo.