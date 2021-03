Lives de exercícios físicos mantêm população ativa em casa

(Foto: Divulgação)

Com o agravamento da pandemia e fechamento dos parques municipais às 19h30, a Funesp amplia a distribuição de videoaula com a oferta de lives diárias, sempre às 20h, no instagram @funespcg, de 15 a 26 de março. A atividade faz parte do Projeto ‘Movimenta CG em Casa’, que já conta com mais de 100 vídeos de exercícios disponibilizados no youtube.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra explica as mudanças. “Em função do decreto estadual, as atividades dos parques vão terminar às 19h e, por isso, vamos fazer 10 dias seguidos de atividade física em formato de live. São modalidades e professores diferentes a cada dia, incentivando que a população possa continuar fazendo os exercícios e se movimentando sem sair de suas casas”, avaliou Terra.

Quem participou da aula logo no primeiro dia aprovou a iniciativa. “A aula foi fantástica. Eu já faço atividade por meio do projeto no Parque, e agora estou fazendo em casa. Eu adorei a aula de ontem, a Sabrina é super animada, não dá pra não aproveitar”, comentou a participante Rosane Cavalheiro, que fez aula de Ritmos. Na aula desta terça-feira (16), a modalidade será o Pilates.

Benefícios da atividade física

Entre os benefícios da atividade física está o aumento da capacidade pulmonar e resistência respiratória; melhora da vascularização; controle da pressão arterial e redução do risco de doenças; fortalecimento dos músculos; além de proteger a coluna e evitar dores nas costas; evita a sobrecarga e tonifica a musculatura.

Programação

16/03 – Terça-feira – Pilates

17/03 – Quarta-feira – Ginástica/Ritmos

18/03 – Quinta-feira – Treinamento funcional

19/03 – Sexta-feira – Zumba

22/03 – Segunda-feira – Funciona Dance

23/03 – Terça-feira – Pilates

24/03 – Quarta-feira – Ginástica/Ritmos

25/03 – Quinta-feira – FitDance

26/03 – Sexta-feira – Zumba