Liverpool joga mal, só empata contra o Fulham e não assume a liderança do Inglês - ( Foto: Estadão/Arte )

O Liverpool desperdiçou uma enorme chance de assumir a liderança do Campeonato Inglês neste domingo. Bastava ganhar do Fulham, 17.° colocado, fora de casa, para ficar no topo da tabela de classificação. Mas, com apresentação ruim, foi salvo pelas defesas do goleiro brasileiro Alisson e um gol de pênalti no fim. Escapou do vexame da derrota, mas com o 1 a 1 segue atrás do Tottenham nos critérios de desempate.

Após 10 meses, os torcedores puderam retornar ao estádio Craven Cottage, em Londres. Mas apenas dois mil. Viram um gol de pênalti de Salah, no fim do jogo, estragar o que seria uma grande vitória sobre o poderoso Liverpool. E, mesmo assim, o egípcio quase desperdiça. Ele bateu no meio do gol, a bola ainda tocou no goleiro antes de entrar. Restavam 10 minutos em uma partida muito bem disputada pelo Fulham e, na qual, os visitantes sentiram demais a falta do português Diogo Jota, ausência por causa de lesão no joelho.

O Fulham mandou no jogo. O técnico Scott Parker armou muito bem sua equipe. Ela foi superior o tempo todo e merecia melhor sorte. Mas Alisson estava em um dia inspirado e fechou o gol, com ao menos três grandes defesas.

Mesmo assim, os donos da casa saíram em vantagem. Em um dos tantos ataques do primeiro tempo, cobrança de escanteio e bate-rebate na entrada da área, o Liverpool tentou sair para o ataque, mas errou. A bola sobrou para Reid acertar uma bomba pela direita, sem chances para Alisson.

Na etapa final, mesmo melhorando um pouco, o Liverpool não apresentou um futebol para vencer. O máximo que conseguiu foi o empate, graças ao pênalti. Com 25 pontos, não soube aproveitar o tropeço do Tottenham, que tem cinco gols a mais de saldo (14 a 9). O Fulham, apesar da boa apresentação, segue em 17.° lugar, com oito pontos.