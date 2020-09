Liverpool faz 7 gols em amistoso e ganha moral para a estreia no Inglês

Partida da última temporada - (Foto: Peter Powell/EFE)

Como preparação para o início do Campeonato Inglês, previsto para o próximo sábado, o Liverpool realizou um amistoso, neste sábado, e goleou, por 7 a 2, o Blackpool, da terceira divisão, em Anfield Road. Seis gols do time do técnico alemão Jürgen Klopp foram marcados na etapa final.

Em um jogo sem grandes preocupações defensivas, o Blackpool aproveitou a falta de sorte e de pontaria do Liverpool nos primeiros 45 minutos para conseguir abrir 2 a 0 no placar. O primeiro gol foi de Christopher Nathan Hamilton, após bela escapada pelo lado direito, aos 15 minutos. Aos 33, Jerry Yates converteu um pênalti cometido pelo goleiro brasileiro Alison.

Depois de tentar de todas as formas e perder gols incríveis, além de acertar a trave, o Liverpool conseguiu diminuir, ainda na primeira etapa, com o camaronês Joel Matip. A partir daí, foi um show de gols do Liverpool.

Klopp voltou para o segundo tempo com Sepp Van den Berg, Curtis Jones e Nathaniel Phillips. E com menos de dez minutos já havia virado o placar, com gols de Sadio Mané e Roberto Firmino, de letra.

Sem diminuir o ritmo, o Liverpool somou mais quatro gols nos últimos vinte minutos, por intermédio de Harvey Elliott, do japonês Takumi Minamino, do belga Divock Origi e de Sepp Vanden Berg. A goleada serviu para deixar o atual campeão confiante para o primeiro jogo do Inglês, diante do Leeds.