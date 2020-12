Líder Milan tropeça e vê Inter de Milão se aproximar após vitória sobre o Napoli

Lukaku comemora gol pela Inter de Milão - (Foto: Piero Cruciatti / AP)

Líder do Campeonato Italiano, o Milan acumulou o segundo tropeço seguido no torneio ao empatar por 2 a 2 com o Genoa, fora de casa, nesta quarta-feira, e viu a Inter de Milão se aproximar depois de derrotar o Napoli por 1 a 0, no San Siro. Apenas um ponto separam os arquirrivais na tabela.

O Milan segue invicto, mas empatou a segunda partida seguida e, com 28 pontos, viu a diferença em relação à Inter cair para um. O Genoa é apenas o 18.º, com sete, e o Napoli caiu para o quarto lugar, com 23, agora mais distante dos líderes da liga italiana.

Todos os gols da partida em Gênova saíram na etapa final. Mattia Destro fez os dois tentos do Genoa, aos dois e aos 15 minutos. O Milan buscou o empate nas duas ocasiões, primeiro com Calabria, aos sete, e depois com Kalulu, aos 38. A equipe rubro-negra ainda não conta com Ibrahimovic, em fase final de recuperação de lesão.

Em Milão, a Inter contou com um gol de pênalti convertido pelo artilheiro belga Romelu Lukaku no segundo tempo para vencer o Napoli. O atacante chegou a dez bolas na rede e empatou com Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic na artilharia da competição. No fim, a equipe de Nápoles ficou perto de conseguir o empate, mas parou na grande atuação do goleiro Handanovic.

Em outras partidas da 12.ª rodada do Campeonato Italiano nesta quarta, o Sassuolo, surpresa positiva neste início de competição, empatou por 1 a 1 com a Fiorentina, a Sampdoria superou o Verona por 2 a 1, Parma e Cagliari empataram sem gols e Spezia e Bologna ficaram na igualdade por 2 a 2. A jornada será encerrada nesta quinta, com o duelo entre Roma e Torino.