Líder do ranking, Barty vence e mantém sonho de título australiano em Melbourne

Ashleigh Barty, atual número 1 no tênis feminino - (Foto: Lucas Koch/ EFE)

Número 1 do mundo, Ashleigh Barty está garantida nas quartas de final do Aberto da Austrália. A tenista da casa precisou de 1 hora e 11 minutos para derrotar a americana Shelby Rogers, a 57.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta segunda-feira.

Barty busca ser a primeira australiana campeã do Grand Slam de Melbourne desde 1978 e engatou o oitavo triunfo consecutivo. Sua próxima oponente vai ser Karolina Muchova, da República Checa e número 27 do mundo, que derrotou a belga Elise Mertens (16.ª) por 7/6 (7/5) e 7/5.

As quartas de final também terão um confronto americano. Número 61 do mundo, Jessica Pegula surpreendeu nesta segunda-feira ao vencer a ucraniana Elina Svitolina, a quinta colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Sua oponente vai ser Jennifer Brady, número 24 do mundo, que venceu a croata Donna Vekic (33.ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Os outros dois confrontos das quartas de final da chave feminina do Aberto da Austrália já estavam definidos e vão ser Hsieh Su-Wei (Taiwan) x Naomi Osaka (Japão) e Serena Williams (Estados Unidos) x Simona Halep (Romênia).