Libertadores terá Flamengo x Racing e Delfín x Palmeiras nas oitavas de final

A Conmebol sorteou os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores nesta sexta-feira, em Luque, no Paraguai. O Palmeiras vai enfrentar o Delfín, do Equador. Já Athletico-PR e Internacional, que ficaram no segundo pote, terão pedreiras pela frente. O time paranaense vai encarar o atual vice-campeão River Plate, enquanto que a equipe gaúcha duela com o Boca Juniors.

O Flamengo foi outro brasileiro que terá em seu caminho um rival argentino. O time rubro-negro, atual campeão, mede forças contra o Racing nas oitavas. O Santos, por sua vez, terá pela frente a LDU, do Equador, que passou em segundo no grupo em que estava o São Paulo, eliminado precocemente, e o líder River Plate.

O Grêmio, que avançou em primeiro de sua chave, vai medir forças contra o Guaraní. Os paraguaios já eliminaram o Corinthians na fase prévia da Libertadores.

Como avançaram na liderança de seus grupos, Palmeiras, Flamengo, Santos e Grêmio estiveram no pote 1 no sorteio e vão poder decidir as partidas em casa. O time alviverde, aliás, fez a melhor campanha da fase de grupos e terá esse benefício de jogar no Allianz Parque o segundo confronto do mata-mata até as semifinais, caso chegue até lá. A final será disputada em jogo único, no Maracanã, em janeiro.

Já Athletico-PR e Internacional se classificaram na segunda posição de suas chaves e, por isso, não têm o direito de definir a vaga às quartas em casa. O time paranaense vai rever o River Plate, adversário da Recopa Sul-Americana no ano passado, e terá a chance de se vingar após ser derrotado pela equipe de Marcelo Gallardo, que ficou com o título.

Atual campeão da Sul-Americana, e uma das sensações do futebol da América do Sul, o Independiente del Valle, treinado por Miguel Angel Ramírez, treinador que ficou perto de assumir o Palmeiras, duela com o Nacional, time tradicional do Uruguai. O Libertad, do Paraguai, terá como adversário o Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores serão disputados os dias 24 e 26 de novembro. As partidas da volta serão entre 1º e 3 de dezembro.

Confira os jogos das oitavas de final da Copa Libertadores:

Guaraní (PAR) x Grêmio

Independiente del Valle (EQU) x Nacional (URU)

Delfín (EQU) x Palmeiras

Internacional x Boca Juniors (ARG)

Racing (ARG) x Flamengo

Libertad (PAR) x Jorge Wilstermann (BOL)

Athletico-PR x River Plate (ARG)

LDU (EQU) x Santos