Leverkusen e Dortmund empatam seus jogos e ficam longe dos líderes do Alemão

Leverkusen e Dortmund - Foto: Divulgação/Assessoria

Em um dia marcado pelos empates no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen enfrentou em casa o vice-lanterna Mainz e desperdiçou a chance de desbancar o Wolfsburg do terceiro lugar na tabela, ainda que provisoriamente. Com placar de 2 a 2, a partida, válida pela 21.ª rodada, foi marcada pela reação do time visitante nos minutos finais da partida. O Borussia Dortmund também tropeçou neste sábado e segue longe da briga pelas primeiras posições.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen fica em quarto lugar, com 36 pontos, 2 a menos que o terceiro colocado, Wolfsburg, e com diferença de 12 pontos em relação ao primeiro colocado, o Bayern de Munique. O Mainz, por sua vez, permanece na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 14 pontos.

O jogo, em grande parte do seu tempo, parecia se encaminhar para uma tranquila vitória para o Leverkusen. O placar foi aberto aos 14 minutos, por Lucas Alario. Depois disso, o Leverkusen apenas administrava a vantagem em um duelo equilibrado, mas sem grandes sustos. Na segunda etapa, o Mainz foi mais ofensivo, buscando criar chances e encontrar ao menos o empate.

Aos 39 minutos, porém, a equipe comandada pelo técnico Peter Bosz marcou novamente, com um belo gol de Patrick Schick, que parecia ratificar a vitória do Leverkusen. Nos minutos finais, no entanto, Glatzel balançou as redes e diminuiu a diferença, aos 44. Logo em seguida, coube a Stoger transformar em empate o resultado da partida, nos acréscimos.

Com o mesmo placar, 2 a 2, o Borussia Dortmund tropeçou diante do Hoffenheim, no Signal Iduna Park. O placar foi aberto com o gol de Jadon Sancho aos 24 minutos. Os visitantes chegaram a virar o jogo, ao marcar aos 31 da primeira etapa e, logo aos 6 minutos do segundo tempo. O empate foi definido aos 36 minutos, com gol de Haaland para o Dortmund. Por sua vez, o duelo entre Werder Bremen e Freiburg terminou sem gols, ao passo que a partida entre Stuttgart e Hertha Berlin ficou em 1 a 1.

Os resultados deixam o Borussia Dortmund em sexto lugar, com 33 pontos, enquanto o Freiburg permanece com 31. O Stuttgart se mantém na décima posição, com 26 pontos, seguido pelo Werder Bremen, com 23, mesma pontuação do Hoffenheim, o 12.º na tabela. Por fim, o Hertha Berlin ficou em 15.º, com 18 pontos.