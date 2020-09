Lesionada, Naomi Osaka anuncia que não vai disputar Roland Garros

Campeã do US Open no último sábado, a tenista japonesa Naomi Osaka anunciou nesta quinta-feira que não vai conseguir disputar Roland Garros, no fim do mês, em Paris. Ela está com uma lesão no tendão da coxa esquerda e não terá tempo para se recuperar até o início do torneio na França.

"Infelizmente, não poderei jogar o Aberto da França neste ano", escreveu a número 3 do ranking da WTA em suas redes sociais. "Meu tendão ainda está dolorido, então não terei tempo para me preparar para o saibro", acrescentou.

Roland Garros terá início no dia 27 deste mês. Osaka sofreu a lesão durante a semifinal do Torneio de Cincinnati, disputado em Nova York, na semana anterior ao US Open. Ela conseguiu jogar o Grand Slam americano e foi campeã, mas agora ficará em tratamento e está fora da tradicional competição francesa.

"Os dois torneios de preparação ficaram muito próximos um do outro para mim desta vez. Desejo tudo de bom aos organizadores e jogadores. Sinto saudades, mas vocês me verão mais cedo ou mais tarde", disse a jovem tenista.

Além da japonesa, Roland Garros não terá a atual campeã, a australiana Ashleigh Barty, que desistiu de participar do torneio na França por causa da pandemia do novo coronavírus. Barty é a atual número 1 do mundo e também foi desfalque no US Open.