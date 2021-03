Leicester vence Brighton, de virada, e assume a segunda colocação no Inglês

(Foto: Neil Hall/AFP)

O Leicester assumiu o segundo lugar do Campeonato Inglês, ao vencer o Brighton & Hove Albion, neste sábado, por 2 a 1, no campo do adversário, e alcançou os 53 pontos na classificação, dois a mais que o Manchester United, terceiro colocado. A liderança permanece com o Manchester City, com 65.

Mas a vitória não foi tranquila para o Leicester. O Brighton, 16º colocado, com 26 pontos, abriu o placar, aos dez minutos de jogo, com Lallana, e o time visitante só obteve a virada na etapa final. O empate veio com Iheanacho, aos 17, e a vitória só foi conseguida aos 42, com Amartey.

Outros jogos do Inglês neste sábado: Burnley 1 (15º, 30 pontos) 1 x 1 Arsenal (10º, 38); Sheffield (20º, 14) 0 x 2 Southampton (14º, 33) e Aston Villa (9º, 40) 0 x 0 Wolverhampton (12º, 35).

O Manchester United tem chance de recuperar o segundo lugar na classificação, neste domingo, quando terá o clássico diante do Manchester City. Outros jogos: West Bromwich Albion x Newcastle, Liverpool x Fulham e Tottenham x Crystal Palace.