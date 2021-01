LeBron erra último arremesso e Lakers perdem para os Warriors por 115 a 113

LeBron James - (Foto: Mike Ehrmann/AFP)

LeBron James errou o último arremesso do jogo e o Los Angeles Lakers perdeu para o Golden State Warriors, por 115 a 113, no início da madrugada desta terça-feira, no Staples Center, em Los Angeles, em mais uma rodada da NBA.

O destaque da partida foi o armador Stephen Curry, com 26 pontos e sete assistências. Ele foi o líder dos Warriors, que venceram o último quarto por 34 a 21 para obterem a sétima vitória, após 13 rodadas. Eles estão em sétimo na Conferência Oeste.

Os Lakers tiveram encerrada uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Pela primeira vez, após 284 jogos em casa, o time de Los Angeles perdeu uma partida depois de ter uma vantagem de dois dígitos (97 a 83) no último quarto.

Não tão inspirado como em outras ocasiões, LeBron fechou com 19 pontos, cinco assistências e cinco rebotes, enquanto Anthony Davis marcou 17 pontos e agarrou 17 rebotes. Os Lakers, líderes da Conferência Oeste, perderam apenas o quarto jogo depois de 15 rodadas.

Em outro duelo sensacional e decidido nos últimos segundos, o Brooklyn Nets contou com 64 pontos da dupla James Harden (34) e Kevin Durant (30) para derrotar o Milwaukee Bucks, por 125 a 123, em Nova York.

A cesta final, de três pontos, foi anotada por Durant a 36 segundos do final da partida, garantindo a nona vitória para os Nets, em 15 jogos, e o quinto lugar na Conferência Leste.

Do lado dos Bucks, que perderam pela quinta vez, em 14 jogos, o principal jogador mais uma vez foi o grego Giannis Antetokounmpo, autor de 34 pontos, 12 rebotes e sete assistências. A equipe só fica atrás do Boston Celtics na classificação da Conferência do Leste.

Resultados da rodada de segunda-feira:

New York Knicks 91 x 84 Orlando Magic

Atlanta Hawks 108 x 97 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 113 x 107 Detroit Pistons

Portland Trailblazers 104 x 125 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 108 x 104 Phoenix Suns

Toronto Raptors 116 x 93 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 125 x 123 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 125 x 120 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 113 x 115 Golden State Warriors

Jogos previstos para esta terça-feira:

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x New Orleans Pelicans