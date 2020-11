Laudo diz não ser possível afirmar que atacante Dudu agrediu a ex-mulher

Imagens do sistema de segurança do condomínio onde aconteceu a confusão entre Dudu e a ex-mulher - (Foto: Estadão)

O laudo pericial feito pelo Instituto de Criminalística de São Paulo para investigar as acusações de violência doméstica e lesão corporal feitas contra o atacante Dudu, ex-Palmeiras, concluiu que não há provas suficientes para comprovar a versão de Mallu Ohanna, suposta vítima e ex-mulher do jogador. Ela fez um boletim de ocorrência em junho deste ano alegando ter sido agredida pelo atleta.

O Estadão teve acesso ao documento nesta terça-feira. A análise assinada pela perita criminal Vilma Menegasso Soares apresenta 258 páginas baseadas nos vídeos do sistema de segurança do condomínio onde aconteceu a confusão, no bairro da Casa Verde, em São Paulo. De acordo com o laudo, não é possível afirmar que o atual jogador do Al-Duhail, do Catar, agrediu a ex-mulher. Em contrapartida, o documento afirma que o atleta foi agredido por ela.

"É possível verificar que no interior da garagem, Mallu vem a efetuar um movimento com seu braço esquerdo em direção à orelha direita de Eduardo, local em que se encontrava, naquele instante, o telefone celular dele, sendo que neste momento Eduardo vem a se esquivar. Posteriormente, em outro momento, Mallu vem a desferir um tapa contra Eduardo, atingindo-o. Eduardo não revida as ações perpetradas por Mallu", diz trecho do relatório.

"Não é possível afirmar categoricamente a respeito de possíveis agressões efetuadas por Eduardo, no interior do veículo em tela, uma vez que as câmeras não apresentavam posicionamento e angulação favoráveis. Alia-se, ainda, o fato de pessoas se posicionarem entre a respectiva câmera e o veículo. Mallu adentrou no veículo desferindo golpes, com as duas mãos, contra Eduardo, em seguida se sobrepôs a ele, onde permaneceu golpeando-o", relata outra parte do documento.

Ainda de acordo com laudo, Dudu "se demonstrava equilibrado" e sua ex-mulher "apresentava-se exaltada", além de sorrir em um determinado momento da confusão. Em sua defesa, Mallu chegou a afirma que os vídeos apresentados pelo jogador eram incompletos e "não retratam a realidade". O documento, porém, indica que não há nenhum indício de edição de vídeo e as imagens não estão foram de contexto.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Dudu voltou a afirmar ter certeza de sua inocência. "Como já dito algumas vezes, desde o início das acusações, o jogador, na certeza de sua plena inocência, sempre se colocou à disposição das autoridades policiais e foi, mais de uma vez e de forma espontânea, à delegacia para esclarecer eventuais dúvidas durante as investigações elaboradas pela delegada e sua equipe. O resultado da perícia só corrobora com os depoimentos do atleta, testemunhas e demais provas anexadas ao inquérito, e confirma que o jogador é inocente."

Com a perícia concluída, Mallu deve ser apresentar novamente e o caso será avaliado pela delegada responsável pelo caso. Posteriormente, um relatório final será divulgado.