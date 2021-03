Lakers, Bucks e Nets vencem em rodada da NBA com show de seus astros em quadra

Antetokounmpo roubou a cena com 31 pontos, 15 rebotes e 10 assistências para comandar a vitória dos Bucks sobre o Washington Wizards - (Foto: Nick Wass / AP)

Com grande atuação de seus astros, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets venceram na rodada de segunda-feira da NBA e seguem na luta por melhores posições para os playoffs da temporada. LeBron James, Giannis Antetokounmpo e James Harden, respectivamente, comandaram os seus times e se destacaram nas estatísticas ao conseguirem um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos).

Em San Francisco, os Lakers bateram o Golden State Warriors por 128 a 97 e LeBron James foi o responsável por 22 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. O astro teve grande ajuda de Montrezl Harrell, cestinha com 27 pontos, Tyler Horton-Tucker (18 pontos e 10 assistências) e Kentavious Caldwell-Pope (14 pontos).

Com 26 vitórias e 13 derrotas, os Lakers estão na terceira posição da Conferência Oeste, bem à frente dos Warriors, que possuem uma campanha de 50% de aproveitamento (20 triunfos em 40 jogos). O time de San Francisco teve Stephen Curry (27 pontos e três roubos de bola) e Andrew Wiggins (15 pontos) como destaques.

Na capital dos Estados Unidos, Antetokounmpo roubou a cena com 31 pontos, 15 rebotes e 10 assistências para comandar a vitória dos Bucks sobre o Washington Wizards por 133 a 122. Pelo lado do time da casa, o armador Russell Westbrook teve boa atuação, deixando a quadra com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 23 pontos e 17 assistências.

Já em Nova York, o show foi de Harden. O "Barba" contribuiu com 21 pontos, 15 rebotes e 15 assistências para o seu time, mandante no jogo, ganhar o duelo local contra o New York Knicks por 117 a 112. Kyrie Irving também se destacou com 34 pontos. Esse foi o quinto triunfo seguido dos Nets, que agora somam 26 vitórias e 13 derrotas, ocupando a segunda posição da Conferência Leste.

Pelos Knicks, o cestinha foi Julius Randle com 33 pontos, além de 12 rebotes. RJ Barrett anotou 23 pontos, Immanuel Quickley marcou 21 e Reggie Bullock terminou com 19.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 122 x 116 Sacramento Kings

Washington Wizards 122 x 133 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 99 x 109 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 117 x 112 New York Knicks

Dallas Mavericks 99 x 109 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 121 x 106 Indiana Pacers

Phoenix Suns 122 x 99 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 97 x 128 Los Angeles Lakers

