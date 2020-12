Juventus vira diante do Torino e soma 13 jogos sem perder o clássico no Italiano

Juventus x Torino - (Foto: Divulgação)

A Juventus aumentou a freguesia no clássico de Turim contra o Torino para 13 jogos sem derrotas. Em um sábado de futebol abaixo do esperado e com Cristiano Ronaldo sumido, a equipe buscou a virada no minuto final, graças a um gol de Bonucci. Com os 2 a 1, a atual eneacampeã italiana chegou aos 20 pontos, a três do Milan, que ainda vai jogar na décima rodada.

Autor do gol da virada no Allianz Stadium, em Turim, o zagueiro Bonucci deixou o filho Lorenzo mais uma vez triste. O pequeno, de oito anos, é torcedor fervoroso do Torino e o pai já havia deixando-o chateado na comemoração do título de 2017, quando o vestiu com o uniforme preto e branco.

O zagueiro garantiu uma importante vitória em dia que tudo parecia dar errado. Para se ter noção da partida abaixo do esperado da Juventus, o astro Cristiano Ronaldo não finalizou nenhuma vez a gol.

O clássico válido pelo Campeonato Italiano começou com o Torino abrindo o placar rápido. N'Koulou marcou. Foi um primeiro tempo tranquilo, que poderia até terminar com a vantagem ainda maior.

Mas falhar contra a Juventus é um erro que ninguém pode cometer. O Torino não fez e foi castigado na etapa final. Mesmo sendo melhor. Cuadrado, que teve um gol anulado, cruzou na cabeça de Mckennie. O americano empatou, de cabeça. Restavam 13 minutos para o fim do clássico.

O colombiano voltaria a ação aos 44 minutos da etapa final. Cruzou com perfeição e Bonucci definiu. Foi o 11° triunfo nos últimos 13 clássicos, com outros dois empates. Agora, a Juventus vira a chave e fecha a fase de classificação da Liga dos Campeões em visita ao Barcelona, na terça-feira. Ambos estão garantidos nas oitavas de final.

Também neste sábado, fora de casa, a Lazio derrotou o Spezia por 2 a 1, fora de casa. Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic marcaram os gols do time, que foi vazado por M'Bala Nzole. O triunfo levou o time de Roma aos 17 pontos, em sétimo lugar. Já o Spezia é o 15.º, com dez.