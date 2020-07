Juventus vence Lazio com 2 gols de Cristiano Ronaldo e fica perto do título

Cristiano Ronaldo marcou os dois gols da vitória da Juventus sobre a Lazio - (Foto: Massimo Pinca/Reuters)

A conquista do nono título consecutivo do Campeonato Italiano pela Juventus parece ser uma mera questão de tempo. Nesta segunda-feira, o time abriu oito pontos de vantagem na liderança, e a quatro rodadas do fim, ao derrotar a Lazio por 2 a 1, em casa. E ainda viu Cristiano Ronaldo se igualar a Immobile na artilharia da competição, ambos com 30 gols.

Ao fim da 34ª jornada, a Juventus soma 80 pontos, contra 72 da Inter de Milão, que só empatou com a Roma no domingo. Já a Lazio, que chegou a aparecer como principal ameaça para a equipe de Turim antes da paralisação do Italiano, caiu de rendimento e está apenas em quarto lugar, com 69, atrás da Atalanta, com 71.

A etapa inicial da partida em Turim foi equilibrada, com cada time acertando a trave uma vez. A primeira foi em um cabeceio de Alex Sandro, que parou no poste. Depois, Immobile, em chute rasteiro, assustou a equipe da casa.

Os gols, então, ficaram para o segundo tempo. E Cristiano Ronaldo logo fez dois. O primeiro deles saiu aos cinco minutos, convertendo cobrança de pênalti. Depois, aos oito, ele ganhou um presente. Dybala roubou a bola na intermediária após erro de Luiz Felipe, avançou na direção do gol e, de frente para Strakosha, rolou para o português fazer 2 a 0.

Cristiano Ronaldo, assim, assumiu a artilharia do Italiano, com 30 gols. E poderia ter feito mais, porque acertou o travessão em um cabeceio. Mas não marcou e viu Immobile se igualar a ele na lista ao converter uma cobrança de pênalti.

O gol assustou a Juventus, que vinha de três tropeços consecutivos no Italiano, com dois empates e uma derrota. Mas dessa vez conseguiu sustentar o triunfo, um resultado que a deixa muito perto da conquista do título, pois só precisa de quatro pontos nas últimas quatro rodadas.