Juventus só empata com o Verona em casa e fica a três pontos do líder Milan

Reação de Paulo Dybala no empate da Juventus diante do Verona - (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Vencedora das últimas nove edições do Campeonato Italiano, a Juventus sofreu neste domingo e conseguiu arrancar no fim o empate por 1 a 1 com o Verona, em casa, na partida válida pela quinta rodada.

O reserva Dejan Kulusevski marcou o gol da igualdade aos 33 minutos do segundo tempo, depois de Andrea Favilli colocar a equipe visitante em vantagem. A Juventus teve um gol de Alvaro Morata, por impedimento, anulado antes do intervalo após checagem do VAR.

Juan Cuadrado e Paulo Dybala acertaram a trave no segundo tempo pela Juventus, que perdeu o zagueiro Leonardo Bonucci, lesionado. O time está invicto, mas com três empates, soma apenas nove pontos, em quinto lugar, a três do líder Milan.

Também neste domingo, em um confronto entre os irmãos Insigne - Lorenzo e Roberto -, cada um deixou a sua marca, mas o Napoli, de Gennaro Gattuso, se deu melhor ao derrotar o Benevento, de Filippo Inzaghi, por 2 a 1.

Mais novo dos irmãos, Roberto Insigne colocou o Benevento na frente. Lorenzo teve um gol anulado pelo VAR, ma o segundo que marcou valeu para igualar o placar em 1 a 1. E Andrea Petagna marcou o gol da virada.

O Napoli ficou a um ponto do Milan, na segunda colocação, com 11 pontos, se recuperando da derrota para o AZ Alkmaar, quinta-feira, pela Liga Europa. Só que o líder vai receber a Roma nesta segunda-feira. Já o Benevento é o 13.º colocado, com seis pontos.

Rivais nos bancos de reservas, Gattuso e Inzaghi conquistaram dois títulos da Liga dos Campeões pelo Milan e venceram a Copa do Mundo de 2006 pela seleção italiana.

Também neste domingo, Gaetano Castrovilli marcou duas vezes na vitória da Fiorentina (10.ª, com 7 pontos) sobre a Udinese (18.ª, com 3) por 3 a 2. Stefano Okaka fez dois pela equipe visitante. O Cagliari (11.º) venceu o promovido e lanterna Crotone por 4 a 2, com um dos gols sendo do brasileiro João Pedro. E Parma (16.º) e Spezia (14.º) empataram por 2 a 2.