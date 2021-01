Juventus anuncia ontratação do 'talentoso' Marley Aké, ex-Olympique de Marselha

Marley Aké, contratado pelo Juventus - (Foto: Divulgação)

A Juventus anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do francês Marley Aké, de 20 anos, do Olympique de Marselha. O atacante, de 20 anos, assinou contrato com a equipe de Turim até 2025 e deverá ser utilizado inicialmente no time sub-23.

Marley Aké foi contratado em troca do meia Franco Tongya, de 18 anos, que pertencia ao elenco sub-23 do time italiano, com passagens pelas seleções de base.

Com 1,77 metro de altura, Marley Aké, apontado pela crítica francesa como um jogador de grande talento, é rápido e uma boa opção para atuar pelas pontas. O atleta somou 26 partidas pelo Olympique, das quais quarto em duelos válidos pela Liga dos Campeões.

Em busca de seu décimo título italiano consecutivo, a Juventus é apenas a quarta colocada (36 pontos) na atual temporada, atrás de Roma (37), Internazionale (41) e Milan (43). Seu próximo jogo será sábado, diante da Sampdoria, fora de casa.