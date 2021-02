Juventude AG de Dourados representa MS na Divisão Especial da Taça Brasil de Futsal

A Divisão Especial da Taça Brasil de Futsal, referente a 2020, terá um representante de Mato Grosso do Sul: o Juventude AG - (Foto: Divulgação/Juventude AG)

A Divisão Especial da Taça Brasil de Futsal, referente a 2020, terá um representante de Mato Grosso do Sul: o Juventude AG. A equipe de Dourados tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e já estreia nessa segunda-feira (15), às 18h30 (horário de MS), contra a Associação Joaçaba de Esporte e Cultura (Ajec), de Santa Catarina.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) começou neste domingo (14) e prossegue até o dia 20, em Tubarão (SC), cidade localizada a 142 quilômetros da capital, Florianópolis (SC). A Divisão Especial é a elite do futsal nacional e conta com os melhores clubes do país.

A Taça reúne oito equipes, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Amazonas. O torneio deveria ter acontecido em julho do ano passado, mas foi adiado em razão da pandemia da Covid-19.

A CBFS separou os times em dois grupos de quatro. O Juventude AG está no Grupo B, ao lado de Ajec-Joaçaba, de Santa Catarina; União Independente de Pais e Atletas de Foz Cataratas (Unipa), do Paraná e Unidos do Alvorada Esporte Clube (UAEC), do Amazonas. O Grupo A é composto por Associação Atlética Banco do Brasil – São Paulo (AABB-SP); Minas Tênis Clube (MG); Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), do Distrito Federal e Associação Desportiva de Futsal Tubaronense (ADFT), de Santa Catarina.

O segundo confronto do Juventude AG será diante do Unipa/Foz Cataratas (PR), na terça-feira (16), às 15 horas (de MS). A agremiação sul-mato-grossense encerra a fase classificatória contra o Unidos do Alvorada (AM), na quarta-feira (17), às 13h15 (de MS).

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em suas respectivas chaves para definir posição e, consequentemente, os duelos das quartas de final. Isto é, na etapa inicial, nenhum time será desclassificado. Segundo a CBFS, o formato adotado permite que os participantes realizem mais jogos, fomentando a modalidade, além de promover um intercâmbio técnico entre os clubes envolvidos.

A fase de quartas de final acontecerá na quinta-feira (18). Já as partidas da semifinal vão ocorrer na sexta-feira (19). O campeão será conhecido no sábado (20), às 9 horas (de MS).

Esta é a primeira vez que o Juventude AG disputa a Divisão Especial da Taça Brasil. A equipe douradense foi campeã da Segunda Divisão em 2018 e vice-campeã da Primeira Divisão em 2019. A temporada 2021 do time de Mato Grosso do Sul ainda inclui participação na Liga Nacional de Futsal, a principal competição brasileira da modalidade, feito inédito entre os clubes do Estado.