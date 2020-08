Justiça nega pedida de rescisão imediata de Sasha com Santos e agenda audiência

O atacante Eduardo Sasha ainda não teve êxito na sua tentativa de se desvincular judicialmente do Santos. Nova juíza do caso, Norma Gabriela Oliveira dos Santos Moura indeferiu o pedido de tutela de urgência do jogador e marcou uma audiência sobre o caso para 18 de agosto.

A decisão faz com que Sasha siga vinculado ao Santos até lá. O jogador solicitava a liberação imediata sob a argumentação de que estava impedido de assinar contrato com outro clube, o que foi rejeitado pela juíza.

"Não há nos autos a demonstração da existência de qualquer limite temporal acerca de eventual proposta de transferência do jogador, ora reclamante, para outra entidade de prática desportiva", afirmou Norma.

Na semana passada, Sasha havia conseguido uma decisão inicial que o liberava do Santos, proferida por Carlos Ney Pereira Gurgel. Porém, após a revelação de que o juiz era torcedor do Atlético Mineiro, um dos clubes interessados na contratação do atacante, o próprio magistrado se declarou suspeito e revogou a rescisão.

Sasha acionou o Santos na Justiça sob o argumento de que o clube tem dívidas com ele, como atrasos no pagamento dos direitos de imagem e do recolhimento FGTS, além do salário, que teve corte de 70% sem acordo prévio com os atletas. O seu vínculo com o clube é válido até o fim de 2022.

O caso de Sasha é semelhante ao de Everson, que acionou o Santos na Justiça. O goleiro também não conseguiu uma decisão antecipada para deixar o clube e teve audiência marcada para 24 de agosto.