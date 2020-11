Judoca do Sesc MS participa do 1º Open Sul-americano de Judô Funcional Veteranos

Emory Spontoni, vai representar Mato Grosso do Sul, na categoria até 70 kg - (Foto: Divulgação)

De 28 de novembro a 06 de dezembro haverá o 1º Open Sul-americano de Judô Funcional Veteranos, Organizado pela Coordenação Nacional de Veteranos da CBJ (Confederação Brasileira de Judô), prova realizada virtualmente em função da pandemia. A sensei do Sesc Camillo Boni, Emory Spontoni, vai representar Mato Grosso do Sul, na categoria até 70 kg, em que obteve o terceiro lugar na etapa nacional. Emory representa o Mato Grosso do Sul ao lado das judocas Rosileide Bernal e Daniela Rodrigues, ambas consagradas campeãs na terceira posição no quadro de medalhas, durante a etapa nacional.



Na seletiva, foi avaliado o desempenho de todas as participantes da etapa nacional, em que Emory, dentro da categoria recém-criada superior a 63 quilos, bateu recorde em repetições. “Também haverá o nacional por equipe em que a equipe de MS compete na próxima semana”, complementa a sensei.



A seletiva nacional do Open de Judô Funcional Veteranos ocorreu em junho, com 14 dias de intensos confrontos, envolvendo 218 atletas, de 23 estados do Brasil. O torneio foi dividido entre as classes de idade, recebendo atletas de 30 até 79 anos em sua disputa. Para chegar às finais, os judocas disputaram uma fase eliminatória em que tinham que reproduzir uma série de exercícios e movimentos físicos voltados para a prática do Judô.





Serviço – Saiba mais sobre o torneio aqui



Conheça o judô do Sesc