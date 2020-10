Jovem francês, de 16 anos e 2,18m, impressiona em treino com All-Star da NBA

Victor Wembanyama tem 16 anos e incríveis 2,18m de altura - ( Foto: Estadão/Bellenger/IS/FFBB )

O futuro da maior liga de basquete do mundo, a NBA, pode estar fora dos Estados Unidos. Isso porque o jovem francês Victor Wembanyama, de 16 anos e incríveis 2,18m, está chamando a atenção de quem acompanha a modalidade. Recentemente, ele treinou com um dos melhores defensores da liga, o pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz, e se saiu muito bem.

O vídeo do treino 2 contra 2 viralizou nas redes sociais. Wembanyama mostrou que tem bons atributos. Arremessa e se movimenta muito bem em quadra. Atualmente, ele joga no Nanterre 92, time que já contou com grandes nomes da NBA em seu elenco, como o próprio Gobert, Tony Parker, Evan Fournier e Boris Diaw.

Wembanyama é o segundo jogador mais jovem a disputar uma Eurocopa de basquete e suas médias condizem com a realidade do torneio europeu. Em fevereiro, ele disputou uma competição organizada pela Adidas e terminou com os seguintes números: 20.7 pontos, 15.3 rebotes, 3.6 roubadas e 7.6 tocos.

Além das habilidades, que o diferem dos demais jogadores de sua idade, o francês mostrou que pensa diferente. Ele se projeta dentre os melhores e não pretende ser apenas uma peça de composição. "Meu objetivo é ir para a NBA. Quero ser o melhor possível. Essa é a minha mentalidade. Não quero simplesmente complementar uma equipe. Eu não gosto de ter alguém acima de mim. Não quero provar algo, mas também não quero me decepcionar", disse Wembanyama, ao jornal Le Parisien.

O jovem francês já é considerado um dos futuros nomes da NBA e deve ser candidato a primeira escolha do Draft da liga em 2023. Outro jovem europeu tido como promessa no início de sua carreira, hoje desponta na liga. É o caso do jovem grego do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, que foi o vencedor do prêmio de MVP da temporada por dois anos consecutivos (2018-19 e 2019-20).