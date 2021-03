Jogos Indígenas 2021 está com inscrições abertas - (Foto: CG Notícias )

A 14ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2021 está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (9). São 4 modalidades e a previsão é que as partidas aconteçam em abril, no Parque Ecológico do Sóter. Em virtude da pandemia, a quantidade de atletas participantes será restrita e o evento seguirá o protocolo de biossegurança.

Das 7 modalidades realizadas em anos anteriores, para 2021 serão apenas Arco e Flecha, Cabo de Guerra, Futebol de Campo e Futsal. Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o objetivo é retomar os eventos orientando uma maneira efetiva de realizá-los. “Estamos mantendo a abertura das inscrições conforme o planejamento, mas conversando com a vigilância sanitária e especialistas da área da saúde quanto à realização das partidas e ainda assim, montamos regras de biossegurança para garantir o retorno seguro dos eventos esportivos”, comentou Terra.

O regulamento dos Jogos e as fichas de inscrições estão disponíveis no site. As inscrições são gratuitas e poderão se inscrever apenas uma equipe por comunidade.

Regras

O evento promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) seguirá regras de biossegurança apresentadas no regulamento. Entre elas está a aferição da temperatura corporal (aceitável até 37,7 graus) e higienização das mãos com álcool 70% na entrada do local, além disso uma equipe fará a organização do público, se houver, respeitando o distanciamento social de 2 metros.