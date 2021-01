Jogo do líder Atlético de Madrid é adiado devido à tempestade de neve na Espanha

Jogo do líder Atlético de Madrid é adiado - (Foto: Sergio Perez/Reuters)

O duelo entre o líder Atlético de Madrid e o Athletic Bilbao, que seria disputado neste sábado, no estádio Wanda Metropolitano, foi adiado devido ao mau tempo. La Liga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol, informou que a partida da 18ª rodada teve de ser postergada em razão da forte nevasca que cai na região de Madri e impediu o clube basco de viajar à capital espanhola.

"Dada a situação excepcional provocada pelo mau tempo em grande parte da Península Ibérica, que provocou o fechamento do aeroporto de Barajas, em Madri, e a impossibilidade de ter o gramado em ótimas condições de jogo, La Liga, após contatar os clubes, solicitou o adiamento do jogo", justificou a entidade em comunicado divulgado na manhã deste sábado. O pedido foi atendido pelo Comitê de Competição.

A organização ainda não definiu uma nova data para a disputa da partida em meio a um calendário já embolado em razão da pandemia de covid-19, que fez a temporada 2020/2021 do Campeonato Espanhol começar depois do previsto no ano passado.

O Atlético de Madrid lidera a competição com 38 pontos ganhos em 15 partidas, dois a mais que o vice-líder Real Madrid, cujo confronto em Pamplona diante do Osasuna também corre o risco de não acontecer neste sábado. O Bilbao tem 21 pontos e aparece na nona colocação.

A tempestade Filomena provocou transtornos na Península Ibérica, com fortes chuvas e nevascas em diferentes áreas de Portugal e Espanha. A região de Madri foi uma das mais atingidas pelo fenômeno climático, que também causou o adiamento de outros jogos da segunda divisão espanhola.

A tempestade cobriu grande parte da Espanha de neve, bloqueando o tráfego e deixando milhares de pessoas presas em carros ou em estações de trem e aeroportos, que suspenderam todas as atividades. Com isso, a delegação do Athletic Bilbao, e também o trio de arbitragem, não conseguiram pousar no aeroporto de Barajas, o principal da Espanha.

A cidade de Pamplona também está sofrendo as consequências da tempestade Filomena. Dessa maneira, o confronto entre Osasuna e Real Madrid neste sábado, marcado para as 17 horas (de Brasília), ainda não está confirmado. Segundo a imprensa espanhola, dezenas de funcionários se esforçam desde o início da manhã para tentar manter o gramado do estádio El Sadar em condições de receber a partida.